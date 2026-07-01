iPhone 17 Pro Max Çin pazarında satış hacmiyle Android amiral gemilerini geride bıraktı

Apple'ın akıllı telefon pazarındaki hegemonyası, özellikle yüksek fiyat segmentinde kendini kanıtlamaya devam ediyor. Son analizlere göre, iPhone 17 serisi, dünyanın en büyük ve en rekabetçi pazarlarından biri olan Çin'de, yerel ve uluslararası Android devlerini belirgin bir farkla geride bırakmayı başardı. Bu durum, teknoloji dünyasında kullanıcı tercihlerinin marka prestijine ve ekosistem kararlılığına daha fazla bağlı olduğunu gösteriyor. Ixbt.com haber veriyor.

ixbt.com yayınında belirtildiğine göre, 21 Haziran 2026 itibarıyla Çin'de iPhone 17 serisinin toplam satışı 35,39 milyon adede ulaştı. Bu rakamlar içerisinde, en pahalı ve teknik açıdan en gelişmiş olarak kabul edilen iPhone 17 Pro Max modeli mutlak lider konumunda. Söz konusu cihaz yaklaşık 12,69 milyon adet satılarak Apple akıllı telefonları arasında en popüler olanı haline geldi.

Apple cihazlarının dahili sıralamasında ikinci sırayı 11,83 milyon adetle standart iPhone 17 alırken, iPhone 17 Pro modeli 10,87 milyonluk rakamla ilk üçü tamamladı. Rakamlar, alıcıların yüksek fiyata rağmen maksimum özelliklere sahip Pro Max versiyonunu tercih ettiğini gösteriyor.

Android amiral gemileri için beklenmedik darbe

En şaşırtıcı durum, Android işletim sistemli en güçlü amiral gemileriyle karşılaştırıldığında açıkça görülüyor. Verilere göre, Xiaomi 17 Ultra, Vivo X300 Ultra, OPPO Find X9 Ultra ve iQOO 15 Ultra gibi "Ultra" ön ekine sahip tüm amiral gemilerinin toplam satışı sadece 776,5 bin adet oldu. Bu, tek başına iPhone 17 Pro Max modelinin, tüm ana rakiplerinin toplamından on kat daha fazla satıldığı anlamına geliyor.

Tanınmış insider Ice Universe, bu istatistiğin Android akıllı telefon üreticilerinin gelecekteki stratejilerini ciddi şekilde etkileyebileceğini vurguluyor. Mesele şu ki, Ultra kategorisindeki modelleri geliştirmek, onlara en modern kameraları, ekranları ve yenilikçi bileşenleri entegre etmek devasa finansal maliyetler gerektiriyor. Ancak, maksimum teknik özellikler her zaman ticari başarıyı garanti etmiyor.

Özbekistan pazarında da Apple ürünlerine olan talep yüksek kalmaya devam ediyor. Çin pazarındaki bu eğilimin yerel pazara da yansıması kaçınılmaz, çünkü Özbek tüketiciler de genellikle amiral gemisi cihazlar arasında özellikle iPhone modellerinin üst versiyonlarını tercih ediyorlar. Android üreticileri ise artık kaynaklarını bu tür pahalı projeler yerine daha popüler segmentlere yönlendirmeyi değerlendiriyorlar.

Sonuç olarak, Apple'ın pazarlama stratejisinin ve kullanıcı sadakatinin, teknik özellikler yarışına üstün geldiği söylenebilir. Eğer Android markaları en pahalı amiral gemilerinin satışlarını artıramazlarsa, gelecekte "Ultra" serisi cihazların sayısının azalması veya kavramsal olarak değişmesi muhtemeldir.