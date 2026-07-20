ABD'de sıra dışı görünümlü rakun internet yıldızı oldu

ABD'nin Seattle şehrinde yaşayan Jimoti lakaplı rakun, sıra dışı dış görünüşü nedeniyle sosyal medyada popülerlik kazandı. Nadir görülen bir genetik mutasyon nedeniyle yuvarlak, yumuşak bir topa benzeyen rakun, bu özelliğiyle internet kullanıcılarının dikkatini çekiyor.

Uzmanlartarafından yapılan tahmine göre, Jimoti'nin bu durumu genellikle köpeklerde görülen kısa omurga sendromu ile ilgili olabilir. Ancak bu durum, onun aktif bir yaşam sürmesine engel olmuyor. Rakun hızlı koşuyor, ağaçlara rahatlıkla tırmanıyor ve diğer rakunlar gibi yiyecek bulma konusunda da oldukça çevik.

Sıra dışı görünüşü ve çevik hareketleri sayesinde Jimoti, kısa sürede yerel halk ve sosyal medya kullanıcıları arasında gerçek bir internet yıldızına dönüştü. Fotoğrafları ve videoları binlerce izlenme ve olumlu yorum toplamaya devam ediyor.