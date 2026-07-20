Messi'nin final sonrası gözyaşları sosyal medyada tartışılıyor
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FIFA 2026 Dünya Kupası finali İspanya'nın zaferiyle sona erdi. İspanyollar, Arjantin milli takımını 1-0 mağlup ederek dünya şampiyonu oldu.
Maçın ardından Arjantin kaptanı Lionel Messi duygusal anlar yaşadı. Final mağlubiyetinin ardından gözyaşlarını tutamadı. Bu anları yansıtan görüntüler sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.
Messi'nin durumu birçok futbolseveri duygulandırdı. Uzun yıllara dayanan milli takım kariyeri, üzerindeki büyük baskı ve finaldeki mağlubiyetin bu duygusallığa neden olduğu belirtiliyor.
İspanya, final maçında tek golle galibiyete ulaştı. Arjantin ise şampiyonluğunu koruyamayarak turnuvayı ikinci sırada tamamladı.
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