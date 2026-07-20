Peru'da art arda depremler meydana geldi, ölü sayısı artıyor

Peru'nun dağlık bölgesinde meydana gelen art arda iki şiddetli deprem can kaybına yol açtı. İlk belirlemelere göre doğal afet sonucunda en az 6 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi ise çeşitli derecelerde yaralandı. Bu bilgi, ülkenin Ulusal Sivil Savunma Enstitüsü tarafından açıklandı.

Depremlerin 19 Temmuz gecesi, başkent Lima'nın yaklaşık 300 kilometre doğusundaki Junín bölgesine bağlı Chupaca eyaletinde kaydedildiği bildirildi.

Peru Ulusal Sismoloji Merkezi'nin verilerine göre, ilk depremin büyüklüğü 5,1, ikincisinin ise 3,7 olarak ölçüldü. Yerin 24 ve 18 kilometre derinliğinde meydana gelen sarsıntıların ardından, Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi ilk depremin büyüklüğünü 5,6 olarak değerlendirdi.

Ulusal Sivil Savunma Enstitüsü Başkanı Luis Vasquez'in Exitosa radyo istasyonuna verdiği bilgiye göre, ilk tahminlere göre 48 ev tamamen yıkıldı, 18 konut ise ciddi hasar gördü. Doğal afetten yaklaşık 300 kişi etkilendi ve mağdurlar için geçici barınma çadırları kuruluyor.

Chupaca'daki birçok evin kerpiçten yapılmış olması nedeniyle şiddetli sarsıntılara dayanamadığı belirtildi.

Şu anda kurtarma ekipleri ve itfaiye birimleri enkaz kaldırma çalışmalarını sürdürüyor. Uzmanlar enkaz altında hala insanlar olabileceği ihtimalini göz ardı etmiyor.

Bilgi notu olarak, Peru Pasifik Okyanusu'ndaki «Ateş Çemberi» olarak bilinen dünyanın en aktif sismik bölgelerinden birinde yer almaktadır. Yeryüzünde kaydedilen depremlerin yaklaşık yüzde 85'i bu bölgede gerçekleşmektedir.