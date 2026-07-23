Arnavutluk'ta gelinin yüzü neden beyaza boyanır?

Arnavutluk'un Kiçevo bölgesinde yüzyıllardır korunan özgün bir düğün geleneği, günümüzde de birçok kişinin ilgisini çekmeye devam ediyor.

Buna göre, düğün töreninden önce gelinin yüzü tamamen beyaza boyanır. Ardından yüzüne zarif desenler çizilir ve madeni paralar ile çeşitli ulusal süslemelerle donatılır. Bu karmaşık süreci tamamlamak genellikle birkaç saat sürer.

Bu geleneğin kökeni hakkında farklı görüşler bulunmaktadır. Bazı kaynaklarda beyaz boyanın ve yüzdeki desenlerin, gelini nazardan ve kötü ruhlardan korumanın bir sembolü olduğu belirtilir. Ancak bu yorum, tarihi kaynaklarca tam olarak doğrulanmamıştır.

Buna rağmen, bu eşsiz tören günümüze kadar önemini yitirmemiştir. Sadece Kiçevo bölgesinin kendine has kültürü değil, aynı zamanda Arnavut halkının zengin tarihi mirasını ve ulusal geleneklerini yansıtan nadide değerlerden biri olarak kabul edilir.