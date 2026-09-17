Huawei, Nvidia ile rekabet etmek için yeni yapay zeka çipini vaktinden önce tanıtıyor

·4·Teknoloji
Huawei, Nvidia ile rekabet etmek için yeni yapay zeka çipini vaktinden önce tanıtıyor

Çinli teknoloji devi Huawei, yeni nesil Ascend 960DT yapay zeka çipinin piyasaya sürülme tarihini öne çekerek 2027'nin ilk çeyreğine aldı. TechCrunch'ın haberine göre, bu bilgi şirket temsilcisi tarafından Perşembe günü düzenlenen Huawei Connect konferansında açıklandı. Daha önce bu çipin 2027'nin üçüncü çeyreğinde piyasaya sürülmesi planlanıyordu. Bu konuda Techcrunch.com haber veriyor.

Huawei temsilcisine göre, yeni Ascend 960 çipleri belirlenen süreden çok daha önce hazır hale geliyor ve her yıl kapasitelerini ikiye katlıyor. Bu güncellenmiş takvim, şirketin geçici başkanı David Wang tarafından konferans sırasında resmen duyuruldu. Bu açıklama, ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in Washington'da yapması beklenen görüşme tarihine denk geldi.

Peerium Computing Architecture ve büyük süper bilgisayarlar

Huawei şu anda yüz binlerce, gelecekte ise milyonlarca yapay zeka çipini tek bir devasa bilgisayar ağında birleştirmek için çalışıyor. Çinli teknoloji devi bu yaklaşımı Peerium Computing Architecture olarak adlandırıyor. Sistem, işlemcileri bellek, veri depoları ve ağ ekipmanlarıyla bağlamaya yarayan UnifiedBus teknolojisine dayanıyor.

Huawei Başkanı Eric Xu, şirketin hem eğitim hem de veri işleme amaçlı daha büyük yapay zeka sistemleri oluşturmak için yeni Peerium mimarisini kullandığını vurguladı. Bu mimariye dayanan Atlas 950 SuperPoD ve SuperCluster, şirketin ilk sistemleri olup, bir adet Atlas 950 SuperCluster 256 adede kadar hızlandırıcı kartını birbirine bağlayabiliyor.

Sektör analistleri ve uluslararası kısıtlamalar ışığında durum

Ancak çip tanıtım tarihinin öne çekilmesi, Huawei sistemlerinin ölçeği konusunda bazı soruları beraberinde getirdi. Ünlü teknoloji analisti Rui Ma, X platformunda yaptığı paylaşımda, şirketin daha önce Atlas 960 SuperPoD sisteminin 15.488 adet Ascend 960 çipini kapsayacağını duyurduğunu, ancak son açıklamada 4.096 çiplik bir sistemden bahsedildiğini belirtti. Analiste göre, çipin kendisi çok erken hazır olsa da, sunulan SuperPoD sistemi planlanandan daha küçük.

Bilindiği üzere, ABD'nin Çin'in gelişmiş yarı iletken teknolojilerine erişimini kısıtlamasına rağmen, Huawei çip konusundaki planlarını kararlılıkla sürdürüyor. Rui Ma'nın belirttiği gibi, güvenlik ve kendine yetebilme konularının öncelikli olduğu bir dönemde, bu tür kısıtlamaların Çin'in yarı iletken sektöründeki ilerleyişini durdurması pek olası görünmüyor.

Financial Times'ın haberine göre Eric Xu, Çin'in ABD'yi yakalamak için yapay zeka teknolojilerini hızla geliştirmesi gerektiğini ve ülke şirketlerinin daha güçlü yapay zeka sistemlerinin getirdiği riskleri tam olarak anlamaları için ileriye doğru adım atmaları gerektiğini vurguladı.

HuaweiNvidiaYapay ZekaTeknolojiÇin
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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