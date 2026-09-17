Samsung, Galaxy S27 amiral gemileri için büyük bir kamera güncellemesi hazırlıyor

Güney Koreli Samsung, yeni nesil amiral gemisi akıllı telefonları için tamamen yeni bir görüntü işleme sistemi geliştiriyor. ixbt.com'a göre, yeni teknolojiler nöral ağ algoritmaları ile donanım hızlandırmayı birleştirerek Galaxy S27 serisindeki cihazların fotoğraf ve video yeteneklerini önemli ölçüde artıracak. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Edinilen bilgilere göre, Neural Imaging ve Visual Mapping adlı gelişmiş teknolojilerin gelecekte Galaxy S27 Pro ve Galaxy S27 Ultra modellerinde uygulanması planlanıyor. Konu sadece hazır karelerin sonradan işlenmesi değil, tamamen yeni bir yaklaşımın hayata geçirilmesidir.

Yeni donanım-yazılım hattı

Samsung uzmanları, yapay zeka yetenekleri ile görüntü işleme araçlarını doğrudan çekim sürecinde birleştiren tek bir yazılım-donanım hattı oluşturuyor. Bunun, mobil fotoğrafçılık kalitesini yeni bir seviyeye taşıması bekleniyor.

Özellikle, yeni teknolojiler arasında yer alan Visual Mapping özelliği, arka arkaya çekilen birden fazla kareden gelen verileri eş zamanlı olarak analiz etme konusunda uzmanlaşmıştır. Sistem, her kareyi ayrı ayrı değil, sahne ve zaman içindeki değişimleri bütünsel olarak dikkate alarak işler.

Ana yönelimler ve gelecek planları

Kaynağa göre, bu yenilikçi çözümler özellikle gece çekimi, video kayıt kalitesi, hesaplamalı zoom ve telefoto kamera performansında önemli olumlu değişiklikler getirecek. Ancak şu aşamada bunların sadece üretim sürecindeki iç hedefler olduğu ve seri üretim cihazlarda nasıl görüneceğinin zamanla netleşeceği belirtiliyor.

Bu yeni özelliklerin sadece en pahalı Ultra modeline özel kalmayacağı, Galaxy S27 Pro versiyonunda da yer alacağı belirtilmelidir. Bu durum, şirketin gelişmiş teknolojileri daha geniş bir amiral gemisi yelpazesine yayma niyetinde olduğunu gösteriyor.

Bu bilgilerin yayılmasına neden olan Schrödinger takma adlı sızıntı kaynağı, daha önce Samsung Galaxy S26 Plus özelliklerini doğru bir şekilde ifşa etmesi ve iPhone'un gelecekteki modellerinin konseptini ilk duyuranlardan biri olmasıyla tanınıyor. Uzmanlar, paylaştığı bilgileri teknoloji dünyasındaki önemli haberlerden biri olarak değerlendiriyor.