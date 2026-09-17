Samsung, Galaxy S27 amiral gemileri için büyük bir kamera güncellemesi hazırlıyor

·5·Teknoloji
Samsung, Galaxy S27 amiral gemileri için büyük bir kamera güncellemesi hazırlıyor

Güney Koreli Samsung, yeni nesil amiral gemisi akıllı telefonları için tamamen yeni bir görüntü işleme sistemi geliştiriyor. ixbt.com'a göre, yeni teknolojiler nöral ağ algoritmaları ile donanım hızlandırmayı birleştirerek Galaxy S27 serisindeki cihazların fotoğraf ve video yeteneklerini önemli ölçüde artıracak. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Edinilen bilgilere göre, Neural Imaging ve Visual Mapping adlı gelişmiş teknolojilerin gelecekte Galaxy S27 Pro ve Galaxy S27 Ultra modellerinde uygulanması planlanıyor. Konu sadece hazır karelerin sonradan işlenmesi değil, tamamen yeni bir yaklaşımın hayata geçirilmesidir.

Yeni donanım-yazılım hattı

Samsung uzmanları, yapay zeka yetenekleri ile görüntü işleme araçlarını doğrudan çekim sürecinde birleştiren tek bir yazılım-donanım hattı oluşturuyor. Bunun, mobil fotoğrafçılık kalitesini yeni bir seviyeye taşıması bekleniyor.

Özellikle, yeni teknolojiler arasında yer alan Visual Mapping özelliği, arka arkaya çekilen birden fazla kareden gelen verileri eş zamanlı olarak analiz etme konusunda uzmanlaşmıştır. Sistem, her kareyi ayrı ayrı değil, sahne ve zaman içindeki değişimleri bütünsel olarak dikkate alarak işler.

Ana yönelimler ve gelecek planları

Kaynağa göre, bu yenilikçi çözümler özellikle gece çekimi, video kayıt kalitesi, hesaplamalı zoom ve telefoto kamera performansında önemli olumlu değişiklikler getirecek. Ancak şu aşamada bunların sadece üretim sürecindeki iç hedefler olduğu ve seri üretim cihazlarda nasıl görüneceğinin zamanla netleşeceği belirtiliyor.

Bu yeni özelliklerin sadece en pahalı Ultra modeline özel kalmayacağı, Galaxy S27 Pro versiyonunda da yer alacağı belirtilmelidir. Bu durum, şirketin gelişmiş teknolojileri daha geniş bir amiral gemisi yelpazesine yayma niyetinde olduğunu gösteriyor.

Bu bilgilerin yayılmasına neden olan Schrödinger takma adlı sızıntı kaynağı, daha önce Samsung Galaxy S26 Plus özelliklerini doğru bir şekilde ifşa etmesi ve iPhone'un gelecekteki modellerinin konseptini ilk duyuranlardan biri olmasıyla tanınıyor. Uzmanlar, paylaştığı bilgileri teknoloji dünyasındaki önemli haberlerden biri olarak değerlendiriyor.

SamsungGalaxy S27 UltraNeural ImagingVisual MappingAkıllı Telefon
Paylaş:
Telegram kanalıGoogle'da takip et
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Oppo Find X10 Pro Max akıllı telefonunun benzersiz kameraları nasıl çekim yapıyorOppo Find X10 Pro Max akıllı telefonunun benzersiz kameraları nasıl çekim yapıyorBugün, 19:24Huawei, Nvidia ile rekabet etmek için yeni yapay zeka çipini vaktinden önce tanıtıyorHuawei, Nvidia ile rekabet etmek için yeni yapay zeka çipini vaktinden önce tanıtıyorBugün, 19:22Samsung, yapay zeka nedeniyle DDR5 bellek üretimini dış ortaklara devrediyorSamsung, yapay zeka nedeniyle DDR5 bellek üretimini dış ortaklara devrediyorBugün, 18:55Mobil GeForce RTX 5090 güç sınırı kaldırıldıMobil GeForce RTX 5090 güç sınırı kaldırıldıBugün, 18:25ABD uluslararası yardımı kullanarak yeni bir uzay programı başlattıABD uluslararası yardımı kullanarak yeni bir uzay programı başlattıBugün, 17:57Birleşik Krallık, Starlink sistemine alternatif olarak stratosferden internet dağıtmayı planlıyorBirleşik Krallık, Starlink sistemine alternatif olarak stratosferden internet dağıtmayı planlıyorBugün, 15:56
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Teknoloji haberler

Bir ay boyunca yıkanması gerekmeyen tişört: İçeriğinde altın var (video)
Bir ay boyunca yıkanması gerekmeyen tişört: İçeriğinde altın var (video)
Pekin'de yapay deriye sahip yeni biyonik robot tanıtıldı
Pekin'de yapay deriye sahip yeni biyonik robot tanıtıldı
Çin balık görünümlü robot geliştirdi: Sualtında yeni bir dönem başlayabilir (video)
Çin balık görünümlü robot geliştirdi: Sualtında yeni bir dönem başlayabilir (video)
iPhone ödemesi aile faciasına yol açtı (video)
iPhone ödemesi aile faciasına yol açtı (video)
Antarktika'da bulunan meteorit Güneş sistemi hakkındaki algıları değiştirdi
Antarktika'da bulunan meteorit Güneş sistemi hakkındaki algıları değiştirdi
Samsung Galaxy S27 amiral gemilerinin şarj gücü belli oldu
Samsung Galaxy S27 amiral gemilerinin şarj gücü belli oldu
Hint Okyanusu’ndan çıkarılan Starship gemisinin yeni fotoğrafları yayımlandı
Hint Okyanusu’ndan çıkarılan Starship gemisinin yeni fotoğrafları yayımlandı
Hint Okyanusu üzerinde bir metre çapında bir gök cismi düştü
Hint Okyanusu üzerinde bir metre çapında bir gök cismi düştü