Real Madrid formasıyla dünya futbolunun yıldızı haline gelen 23 yaşındaki İngiliz orta saha oyuncusu Jude Bellingham'ın takım içindeki günlük rutini ve fenomenal fiziksel hazırlığı hakkında şaşırtıcı detaylar ortaya çıktı. İngiliz ve İspanyol futbolunu yakından takip eden ünlü spor muhabiri Mario Cortegana'nın kulüp içindeki güvenilir kaynaklara dayandırdığı habere göre, Jude Bellingham «Kraliyet Kulübü» tesislerindeki her genel antrenman bittikten sonra dinlenmek yerine, düzenli olarak spor salonuna girip ekstra ağır yüklemelerle çalışmayı bir alışkanlık haline getirdi.

«Los Blancos»un iç ortamında İngiliz yetenek, sadece taktiksel becerisiyle değil, aynı zamanda takımdaki en disiplinli ve örnek futbolcu olarak resmen kabul ediliyor. Bu durmak bilmeyen çalışma ve maksimum profesyonellik, mevcut sezondaki verimliliğine de açıkça yansıyor: Bellingham şu ana kadar tüm kulvarlarda toplam 7 maça çıktı, 3 gol attı ve 3 asist yaptı. Bu önemli gerçekler, Madrid'in en zorlu karşılaşması olan 20 Eylül'deki La Liga 7. hafta Atletico Madrid deplasman derbisi öncesinde gündeme geliyor.

Peki, Bellingham'ın bu «robotik» çalışma rejimi onu «Ballon d'Or» basamaklarına nasıl yaklaştırıyor, Carlo Ancelotti sisteminde neden vazgeçilmez bir figür haline geldi ve yaklaşan Madrid derbisinde Atletico onu durdurmak için nasıl bir silah bulabilir?

«Her gün ekstra yük ve demir disiplin»: Mario Cortegana'nın ifşa ettiği içeriden bilgiler

Gazetecinin Real Madrid tesislerindeki kaynaklarının açıkladığı ilginç noktalar:

Antrenman sonrası spor salonu: Bellingham, takımın genel taktik ve fiziksel çalışmaları bittikten sonra tesisi asla terk etmiyor, aksine güç ve dayanıklılığını artırmak için spor salonunda bireysel olarak çalışıyor;

«Kraliyet Kulübü»nün en disiplinli oyuncusu: Kulüp içindeki ortam ve teknik ekip, 23 yaşındaki yıldızı takımdaki profesyonellik ve disiplin konusunda 1 numaralı örnek ilan etti;

Cristiano Ronaldo tarzı: Bellingham'ın kendi vücuduna bu denli yüksek talepkar yaklaşımı, uzmanlar tarafından tam olarak Cristiano Ronaldonun Madrid'deki çalışma disiplini dönemiyle kıyaslanıyor;

Sezona parlak başlangıç: Disiplin meyvelerini veriyor; Jude sezon başından beri 7 maçta görev aldı ve 6 gole katkı (3 gol + 3 asist) sağladı.

2023'te başlayan dönem ve Metropolitano'daki büyük sınav

İngiliz orta saha oyuncusunun kariyeri ve yaklaşan merkezi karşılaşmanın önemi:

2023'ten beri zirvede: 2023 yazında Borussia Dortmund'dan Real Madrid'e transfer olan Bellingham, ilk günlerden itibaren dünyanın en talepkar kulübünde liderliği eline aldı ve birçok kupa kazandı;

20 Eylül'de Atletico ile derbi: La Liga'nın 7. haftasında Real Madrid, ezeli rakibi Atletico Madrid'e konuk olacak;

Taşkent saati: Bu şiddetli karşılaşma 20 Eylül günü Taşkent saatiyle 19:15'te başlayacak;

Diego Simeone için ana baş ağrısı: «Los Colchoneros» savunması için ceza sahasına beklenmedik şekilde sızan ve fiziksel olarak kusursuz olan Bellingham'ı etkisiz hale getirmek ana görev olacak.

Taktik analiz: Disiplin yıldızlaşmanın önüne geçtiğinde

Spor uzmanlarının Bellingham'ın oyun tarzı ve durumu hakkındaki sonuçları:

90 dakikalık dinamizm: Ekstra antrenmanlar sayesinde sahada 90 dakika boyunca hem savunmada pres yapma hem de hücumu tamamlama konusunda yüksek hız ve dayanıklılığını kaybetmiyor;

Sakatlıklara karşı sağlam kalkan: Kaslarını düzenli olarak spor salonunda güçlendirmesi, ona La Liga ve Şampiyonlar Ligi'nin ağır fiziksel mücadelelerinde sakatlıklardan korunma imkanı veriyor;

Liderlik ruhu: Genç yaşına rağmen, disipliniyle takımdaki Vinicius, Mbappe ve diğer yıldızları da motive edebilen gerçek bir saha liderine dönüşüyor.

Jude Bellingham'ın her günkü durmak bilmeyen ekstra çalışması, Real Madrid gibi dev bir takımda zirveye çıkmaktan ziyade, o zirvede yıllarca kalabilmek için sadece doğuştan gelen yeteneğin yeterli olmadığını açıkça kanıtlıyor.

Sizce Jude Bellingham, 20 Eylül'de oynanacak heyecan verici Madrid derbisinde gol veya asistle Real Madrid'e galibiyeti getirebilir mi? Antrenman sonrası bu olağanüstü disiplini onu gelecekte zamanımızın en büyük orta saha oyuncusu yapacak mı? Analitik görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve Real Madrid yıldızının perde arkasındaki sırlarını konu alan bu sıcak spor analizini tüm futbolsever arkadaşlarınızla paylaşın!