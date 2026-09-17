Huawei Mate 90 Pro Max amiral gemisi güçlü bir kamera ve lense sahip olacak

Çinli içeriden öğrenenler, Huawei'nin yaklaşan amiral gemisi Huawei Mate 90 Pro Max hakkında internette yeni ve ilginç detayları ifşa etti. Bu yılın Ekim ayında tanıtılması beklenen bu gelişmiş cihazın, mobil fotoğrafçılık yeteneklerini yeni bir seviyeye taşıması ve kamera konusunda ciddi güncellemeler sunması bekleniyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

ixbt.com'un bilgilerine göre, tanınmış ve güvenilir Digital Chat Station takma adlı içeriden öğrenen, Huawei Mate 90 Pro Max modelinin ana modülünün 1/1,28 inç optik formatta 50 megapiksel sensör ile donatılacağını belirtti. Söz konusu modüle RYYB piksel dizilimi, değişken diyafram, yansıma önleyici teknoloji ve görüntü işleme için tasarlanmış Red Maple sisteminin yeni nesli eşlik edecek.

Gelişmiş zum yetenekleri ve yeni lensler

Akıllı telefonun en çok dikkat çeken yönlerinden biri, uzaktan çekim yetenekleri olacak. Cihazın 1/1,28 inç büyük sensöre sahip 200 megapiksel periskop telefoto kamera ile donatılması tahmin ediliyor. Muhtemelen burada 83 dB'e kadar dinamik aralığı destekleyen, Çin üretimi SmartSens SCC85XS sensörü kullanılacak. Bu, kullanıcılara kaliteden ödün vermeden dört kat optik yakınlaştırma imkanı sağlayacak.

Başka bir içeriden öğrenen Smart Pikachu ise, önceki nesilde olduğu gibi iki telefoto kameradan oluşan bir sistem olacağını, ancak optik zumun 10 kata kadar ulaşacağını vurguladı. Ayrıca, yeni amiral gemisinin en özgün ve beklenmedik özelliklerinden birinin özel bir harici lens olması bekleniyor. Digital Chat Station bunu "süper harici lens" olarak adlandırarak, bu aksesuarın akıllı telefonun fotoğrafçılık yeteneklerini önemli ölçüde genişleteceğini söylüyor, ancak nasıl takılacağı şimdilik gizli tutuluyor.

Ekran ve performans

Akıllı telefonun dış görünüşü ve iç özellikleri hakkında da bazı bilgiler paylaşıldı. Özellikle, Huawei Mate 90 Pro Max'in çift katmanlı yapıya sahip yeni nesil OLED ekran ile donatılması bekleniyor. Ayrıca, gizli verileri yabancı gözlerden korumak amacıyla ekranın görüş açılarını kısıtlayan özel bir sürüm veya seçenek de sunulabilir.

Donanım platformu olarak Kirin 9050 Pro işlemcisinin seçilmesi bekleniyor. Tasarım konusunda ise şirket geleneğe sadık kalarak, kamera bloğunun kendine has halka şeklindeki görünümünü koruyacak.