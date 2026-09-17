Huawei Mate 90 Pro Max amiral gemisi güçlü bir kamera ve lense sahip olacak

·18·Teknoloji
Huawei Mate 90 Pro Max amiral gemisi güçlü bir kamera ve lense sahip olacak

Çinli içeriden öğrenenler, Huawei'nin yaklaşan amiral gemisi Huawei Mate 90 Pro Max hakkında internette yeni ve ilginç detayları ifşa etti. Bu yılın Ekim ayında tanıtılması beklenen bu gelişmiş cihazın, mobil fotoğrafçılık yeteneklerini yeni bir seviyeye taşıması ve kamera konusunda ciddi güncellemeler sunması bekleniyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

ixbt.com'un bilgilerine göre, tanınmış ve güvenilir Digital Chat Station takma adlı içeriden öğrenen, Huawei Mate 90 Pro Max modelinin ana modülünün 1/1,28 inç optik formatta 50 megapiksel sensör ile donatılacağını belirtti. Söz konusu modüle RYYB piksel dizilimi, değişken diyafram, yansıma önleyici teknoloji ve görüntü işleme için tasarlanmış Red Maple sisteminin yeni nesli eşlik edecek.

Gelişmiş zum yetenekleri ve yeni lensler

Akıllı telefonun en çok dikkat çeken yönlerinden biri, uzaktan çekim yetenekleri olacak. Cihazın 1/1,28 inç büyük sensöre sahip 200 megapiksel periskop telefoto kamera ile donatılması tahmin ediliyor. Muhtemelen burada 83 dB'e kadar dinamik aralığı destekleyen, Çin üretimi SmartSens SCC85XS sensörü kullanılacak. Bu, kullanıcılara kaliteden ödün vermeden dört kat optik yakınlaştırma imkanı sağlayacak.

Başka bir içeriden öğrenen Smart Pikachu ise, önceki nesilde olduğu gibi iki telefoto kameradan oluşan bir sistem olacağını, ancak optik zumun 10 kata kadar ulaşacağını vurguladı. Ayrıca, yeni amiral gemisinin en özgün ve beklenmedik özelliklerinden birinin özel bir harici lens olması bekleniyor. Digital Chat Station bunu "süper harici lens" olarak adlandırarak, bu aksesuarın akıllı telefonun fotoğrafçılık yeteneklerini önemli ölçüde genişleteceğini söylüyor, ancak nasıl takılacağı şimdilik gizli tutuluyor.

Ekran ve performans

Akıllı telefonun dış görünüşü ve iç özellikleri hakkında da bazı bilgiler paylaşıldı. Özellikle, Huawei Mate 90 Pro Max'in çift katmanlı yapıya sahip yeni nesil OLED ekran ile donatılması bekleniyor. Ayrıca, gizli verileri yabancı gözlerden korumak amacıyla ekranın görüş açılarını kısıtlayan özel bir sürüm veya seçenek de sunulabilir.

Donanım platformu olarak Kirin 9050 Pro işlemcisinin seçilmesi bekleniyor. Tasarım konusunda ise şirket geleneğe sadık kalarak, kamera bloğunun kendine has halka şeklindeki görünümünü koruyacak.

HuaweiMate 90 Pro MaxAkıllı TelefonlarTeknolojilerHaberler
Paylaş:
Telegram kanalıGoogle'da takip et
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Samsung, Galaxy S27 amiral gemileri için büyük bir kamera güncellemesi hazırlıyorSamsung, Galaxy S27 amiral gemileri için büyük bir kamera güncellemesi hazırlıyorBugün, 20:25Oppo Find X10 Pro Max akıllı telefonunun benzersiz kameraları nasıl çekim yapıyorOppo Find X10 Pro Max akıllı telefonunun benzersiz kameraları nasıl çekim yapıyorBugün, 19:24Huawei, Nvidia ile rekabet etmek için yeni yapay zeka çipini vaktinden önce tanıtıyorHuawei, Nvidia ile rekabet etmek için yeni yapay zeka çipini vaktinden önce tanıtıyorBugün, 19:22Samsung, yapay zeka nedeniyle DDR5 bellek üretimini dış ortaklara devrediyorSamsung, yapay zeka nedeniyle DDR5 bellek üretimini dış ortaklara devrediyorBugün, 18:55Mobil GeForce RTX 5090 güç sınırı kaldırıldıMobil GeForce RTX 5090 güç sınırı kaldırıldıBugün, 18:25ABD uluslararası yardımı kullanarak yeni bir uzay programı başlattıABD uluslararası yardımı kullanarak yeni bir uzay programı başlattıBugün, 17:57
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Teknoloji haberler

Bir ay boyunca yıkanması gerekmeyen tişört: İçeriğinde altın var (video)
Bir ay boyunca yıkanması gerekmeyen tişört: İçeriğinde altın var (video)
Pekin'de yapay deriye sahip yeni biyonik robot tanıtıldı
Pekin'de yapay deriye sahip yeni biyonik robot tanıtıldı
Çin balık görünümlü robot geliştirdi: Sualtında yeni bir dönem başlayabilir (video)
Çin balık görünümlü robot geliştirdi: Sualtında yeni bir dönem başlayabilir (video)
iPhone ödemesi aile faciasına yol açtı (video)
iPhone ödemesi aile faciasına yol açtı (video)
Antarktika'da bulunan meteorit Güneş sistemi hakkındaki algıları değiştirdi
Antarktika'da bulunan meteorit Güneş sistemi hakkındaki algıları değiştirdi
Samsung Galaxy S27 amiral gemilerinin şarj gücü belli oldu
Samsung Galaxy S27 amiral gemilerinin şarj gücü belli oldu
Hint Okyanusu’ndan çıkarılan Starship gemisinin yeni fotoğrafları yayımlandı
Hint Okyanusu’ndan çıkarılan Starship gemisinin yeni fotoğrafları yayımlandı
Hint Okyanusu üzerinde bir metre çapında bir gök cismi düştü
Hint Okyanusu üzerinde bir metre çapında bir gök cismi düştü