Oppo Find X10 Pro Max akıllı telefonunun benzersiz kameraları nasıl çekim yapıyor

·5·Teknoloji
Oppo Find X10 Pro Max akıllı telefonunun benzersiz kameraları nasıl çekim yapıyor

Oppo, yakında tanıtılması beklenen amiral gemisi Find X10 Pro Max'in benzersiz kamera yeteneklerini sergiledi. ixbt.com'un haberine göre, bu cihaz dünyada ilk kez üç adet 200 megapiksellik kamera ile donatılmış akıllı telefon olarak piyasaya çıkmaya hazırlanıyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Yeni serinin resmi tanıtımı bu yılın 22 Eylül tarihine planlanmış olup, öncesinde üretici cihazla çekilmiş ilk fotoğraf örneklerini yayınladı. Ayrıca, iki adet 200 megapiksellik kameraya sahip daha sade Find X10 Pro modeli tarafından çekilen fotoğraflar da kamuoyuna sunuldu.

İleri teknolojiler ve optik yetenekler

Akıllı telefonun yeni görüntü işleme sistemi; Lumo kamerası, ikinci nesil Danxia lensi ve güncellenmiş flaşı içeriyor. Hasselblad ile iş birliği içinde oluşturulan ana 200 megapiksellik sensör, DeepPix teknolojisi ile zenginleştirilmiş olup, ışığın çok karmaşık olduğu gece manzaralarını ve yüksek kontrastlı sahneleri geniş dinamik aralıkta başarıyla yakalamak için tasarlanmıştır.

Ayrıca cihazdaki 200 megapiksellik ultra geniş açılı kamera, video kaydı sırasında tüm odak uzaklığı aralığını kullanma imkanı sunuyor. Bu durum, mobil videografi meraklıları için yeni ufuklar açıyor.

Profesyonel düzeyde video ve ek fonksiyonlar

Oppo, Find X10 Pro Max'in tam odak uzaklığı aralığında 8K Log formatında video kaydı yapabilen tarihteki ilk akıllı telefon olacağını vurguluyor. Bu, profesyonel operatörler ve içerik üreticileri için yüksek çözünürlük ve düzenleme özgürlüğü sağlıyor.

Bunun yanı sıra, yeni amiral gemisi OpenGate modunu ve profesyonel Blackmagic Camera uygulamasını destekliyor. Söz konusu uygulama, manuel ayar imkanlarını önemli ölçüde genişleterek kullanıcılara video çekim sürecini tamamen kontrol etme olanağı sunuyor.

Teknoloji pazarı uzmanları, üç adet 200 megapiksellik kameranın tek bir gövdede birleşmesinin mobil fotoğrafçılık alanında önemli bir adım olması beklendiğinden, bu modelin tanıtımını büyük bir ilgiyle bekliyor. Cihazın diğer teknik özellikleri ve fiyatları 22 Eylül'deki resmi törende tam olarak açıklanacak.

OppoFind X10 Pro MaxAkıllı TelefonKameraTeknoloji
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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