İtalya teknik direktör arayışında yine engele takıldı: Thiago Motta ne dedi?

·57·Spor
İtalya teknik direktör arayışında yine engele takıldı: Thiago Motta ne dedi?

İtalya millî takımı teknik direktör arayışında bir beklenmeyen ret yanıtıyla daha karşılaştı. Carlo Ancelotti ve Pep Guardiola'dan sonra federasyonun sıradaki adayı Thiago Motta da Gök-Mavililer'i çalıştırmak istemedi.

Federasyon Motta ile doğrudan temas kurdu

Corriere dello Sport'un haberine göre İtalya Futbol Federasyonu, Juventus'un eski teknik direktörü Thiago Motta'yı millî takımın başına geçirmek için ana adaylardan biri olarak değerlendirdi.

Federasyonun sportif direktörlük yetkilileri uzman isimle doğrudan iletişime geçerek kendisine İtalya teknik direktörlüğü görevini teklif etti. Ancak Motta teklif için teşekkür ederek nazikçe geri çevirdi. Reddin kesin sebebi açıklanmadı.

İtalya federasyonu kısa süre içinde en az üç tanınmış teknik direktörden olumlu yanıt alamadı.

Motta'dan sonra ana aday değişti

Thiago Motta'nın kararı federasyonu planını bir kez daha gözden geçirmeye zorladı. İtalyan basınına göre bundan sonra tüm dikkatler Andrea Pirlo'ya çevrildi.

Pirlo federasyon yönetiminin ilk tercihleri arasında yer almıyordu. Ancak Ancelotti, Guardiola ve Motta ile ilgili seçenekler gerçekleşmeyince eski orta saha oyuncusu ana aday hâline geldi. Şimdilik resmî ataması duyurulmadı.

Ancelotti ve Guardiola da kabul etmedi

Federasyon öncelikli olarak tecrübeli ve uluslararası alanda büyük itibara sahip bir teknik direktörü göreve getirmeyi planlamıştı.

Başlıca seçenekler şunlardı:

  • Carlo Ancelotti — mevcut taahhütlerine devam etmeyi tercih etti;

  • Pep Guardiola — teknik direktörlük kariyerine ara verme isteği sebebiyle teklifi kabul etmedi;

  • Thiago Motta — federasyonun çağrısına nazik bir ret yanıtı verdi.

Guardiola ile görüşmeler yapıldığı federasyon yönetimi tarafından da doğrulandı ancak İspanyol çalıştırıcı İtalya millî takımını devralmaya hazır olmadığını belirtti.

Motta seçeneği neden ilginçti?

Thiago Motta genç teknik direktörler nesline mensup olup topa sahip olma, pozisyonel hücum ve takım presine dayalı futbol tarzıyla tanınıyor.

Onun adaylığı İtalya millî takımını uzun vadeli bir plan çerçevesinde yenilemek için uygun olabilirdi. Bu arada Motta'nın Juventus'taki kariyeri beklenenden erken sona ermiş ve tecrübeli isim kulüpteki planlanan projeyi tamamen hayata geçirmek için kendisine yeterli zaman verilmediğini söylemişti.

İtalya için belirleyici seçim

Birkaç tanınmış teknik direktörün ret yanıtının ardından İtalya Futbol Federasyonu artık zaman kaybedemez. Yeni teknik direktör sadece sonuç almakla kalmayıp kadroyu yenilemeli ve millî takımın oyun felsefesini de yeniden inşa etmelidir.

Şu an ana odak Andrea Pirlo üzerinde. Ancak resmî karar çıkana kadar İtalya millî takımı teknik direktörlüğü etrafındaki entrika devam edecektir.

Sizce İtalya'yı krizden çıkaracak doğru isim Pirlo mu, yoksa federasyon daha tecrübeli bir teknik direktör mü aramalı?

İtalyaThiago MottaAndrea PirloFutbolMillî Takım
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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