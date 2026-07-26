«Savaşı dondurmak ve İstanbul 2.0»: Tokayev'den Putin'e böyle teklif

Cumartesi, 25 Temmuz'da Omsk'te düzenlenen Bölgelerarası İşbirliği Forumu kapsamında Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım-Jomart Tokayev ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında önemli müzakereler gerçekleştirildi. Görüşmede Tokayev, Ukrayna'daki savaşın «dondurulmasını» ve «İstanbul 2.0» formülüne geri dönülmesini teklif etti.

Zamin.uz bu üst düzey müzakerelerin detaylarını ve Kremlin'in tepkisini analiz ediyor.

1. Tokayev'in teklifi: «İstanbul 2.0» formülü

Kazakistan Cumhurbaşkanı, şu anda iki tarafın pozisyonlarının son derece zıt olduğunu ve çatışmayı çözmek için net bir yolun bulunmadığını vurguladı. Bu nedenle çatışmaların durdurulmasını ve müzakere masasına geri dönülmesini önerdi.

Barış formülü: Tokayev'e göre, 2022 yılında İstanbul'da varılan ilk anlaşmaların temelinde geri dönülmelidir, çünkü orada önemli ilerlemeler kaydedilmişti.

Arabuluculuk pozisyonu: Kazakistan, Rusya ile Ukrayna arasında doğrudan arabulucu olmaktan kaçınacağını, ancak barış çağrılarını sürdüreceğini bildirdi.

Siyasi esneklik: Tokayev, Putin'in Ağustos 2025'te Anchorage'da (ABD) Donald Trump ile yaptığı müzakerelerde «maksimum diplomatik esneklik» gösterdiğini özellikle takdir etti.

Tokayev: «Bu bir iç savaş değil, devletler arası bir çatışmadır»

Kasım-Jomart Tokayev'in açıklamasından: «Biz her zaman Ukrayna halkına, kültürüne ve diline saygı duyduk. Bu çatışmanın özü çoğumuz için, hatta bizim için bile tam olarak anlaşılmış değil. Bu, Moskova ve Kiev'in ortak düşmanlarının çıkarlarına hizmet eden devletler arası bir çatışmadır. Bütün bunların durdurulması gerekmektedir.»

Tokayev'in teklifi ve Kremlin'in resmi pozisyonu

Yönler Tokayev'in teklifi Kremlin ve Peskov'un tutumu Çatışma durumu Savaşı «dondurmak» ve cepheyi durdurmak Dondurmak mümkün değil Müzakere formatı «İstanbul 2.0» formülüne dönüş Kiev Rusya'nın şartlarını ve amaçlarını kabul etmelidir Savaşı durdurma şartı Tarafların anlaşmaya varması Rusya'nın kendi hedeflerine ulaşması şarttır

2. Peskov: «Savaşı dondurmak mümkün değil»

Müzakerelerin ardından Rusya Devlet Başkanı Basın Sözcüsü Dmitriy Peskov, Kremlin'in bu teklife ilişkin net pozisyonunu açıkladı.

Hedefler değişmez: Peskov, Kiev'in mevcut pozisyonu nedeniyle savaşı öylece dondurmanın mümkün olmadığını vurguladı.

Durdurma şartı: «Bizim için temel bir şart var: hedeflerimize ulaşmalıyız. Bunlar net ve tutarlıdır. Eğer Kiev gerekli kararları alırsa, çatışmalar bugün gün sonuna bile durabilir» dedi Kremlin temsilcisi.

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Kazakistan ve Rusya liderlerinin Omsk'teki görüşmesi, bölgesel güvenlik ve küresel jeopolitika açısından önemli sinyallerden biri oldu.

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