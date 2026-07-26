Yapay Zeka Gen Düzenlemede Doğayı Geride Bıraktı: CRISPR Sisteminde Devrim

Modern bilim ve teknolojilerin kesişim noktasında büyük bir dönüm noktası yaşandı: Yapay zeka (AI) yardımıyla oluşturulan sentetik proteinler, gen düzenlemede doğal enzimlerden çok daha verimli bir sonuç gösterdi. Science dergisinde yayımlanan araştırma sonuçları, insanlığa DNA yapısını değiştirmede doğa evriminin sınırlarından çıkma imkanı tanıyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Bu projede 2020 Nobel Ödülü sahibi Jennifer Doudna liderliğindeki Kaliforniya Üniversitesi (Berkeley) bilim insanları yer aldı. Araştırmacılar AI modellerini kullanarak CRISPR sistemi için tamamen yeni, sentetik enzimler tasarlamayı başardılar. Bu teknoloji gelecekte tıp ve tarımda genetik hastalıkların tedavisinde ve verimliliğin artırılmasında benzeri görülmemiş fırsatlar açıyor.

Evrim sınırlarının ötesinde

Geleneksel CRISPR sistemleri bakterilerden elde edilen Cas9 ve Cas12 gibi enzimlere dayanır. Doğada bu proteinler bakterileri virüslerden korumaya hizmet eder. Ancak onları laboratuvar koşullarında elle geliştirmek son derece karmaşık bir süreçti ve her küçük değişiklik enzimin bozulmasına yol açabilirdi. AI ise bu süreci kat kat hızlandırdı.

Bilim insanları Cas12 proteininin atası sayılan TnpB enziminin sentetik versiyonlarına odaklandılar. Özel algoritmalar yardımıyla proteinlerin amino asit dizilimi işlenerek onlara yeni özellikler kazandırıldı. Sonuçta SynTnpB adı verilen binlerce sentetik varyant oluşturuldu. ixbt.com verilerine göre, bu yapay enzimler sadece işlevsel olmakla kalmadı, aynı zamanda bakteri, bitki ve insan hücrelerinde doğal benzerlerinden daha aktif olduğu kanıtlandı.

Yeni çağ teknolojisi

Zürih Üniversitesi moleküler biyoloğu Soeren Lienkamp'ın belirttiğine göre, eğer CRISPR teknolojisi DNA'yı düzenlemeyi herkes için erişilebilir kıldıysa, AI yardımıyla protein tasarlamak moleküllere tamamen yeni özellikler kazandırmaya imkan tanıyor. Bu ise insanlığın artık doğanın verdiği araçlarla sınırlı kalmayacağı anlamına geliyor.

Kriyo-elektron mikroskopi yardımıyla yapılan analizler, yapay zeka tarafından oluşturulan proteinlerin DNA ve RNA arasındaki bağları daha da stabilize ettiğini gösterdi. Bu ise genleri kesme ve yeniden onarma sürecinde hata olasılığını azaltarak doğruluğu artırır.

Bu keşif gen mühendisliğinde yeni bir çağ başlatıyor. Artık bilim insanları doğada mevcut olmayan, ancak insan sağlığı için gerekli olan proteinleri "sipariş üzerine" oluşturabilecekler. Bu yöntem genetik kusurları gidermede daha güvenli ve verimli çözümler üretmeye hizmet edecektir.