Yapay Zeka Gen Düzenlemede Doğayı Geride Bıraktı: CRISPR Sisteminde Devrim

·43·Teknoloji
Yapay Zeka Gen Düzenlemede Doğayı Geride Bıraktı: CRISPR Sisteminde Devrim

Modern bilim ve teknolojilerin kesişim noktasında büyük bir dönüm noktası yaşandı: Yapay zeka (AI) yardımıyla oluşturulan sentetik proteinler, gen düzenlemede doğal enzimlerden çok daha verimli bir sonuç gösterdi. Science dergisinde yayımlanan araştırma sonuçları, insanlığa DNA yapısını değiştirmede doğa evriminin sınırlarından çıkma imkanı tanıyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Bu projede 2020 Nobel Ödülü sahibi Jennifer Doudna liderliğindeki Kaliforniya Üniversitesi (Berkeley) bilim insanları yer aldı. Araştırmacılar AI modellerini kullanarak CRISPR sistemi için tamamen yeni, sentetik enzimler tasarlamayı başardılar. Bu teknoloji gelecekte tıp ve tarımda genetik hastalıkların tedavisinde ve verimliliğin artırılmasında benzeri görülmemiş fırsatlar açıyor.

Evrim sınırlarının ötesinde

Geleneksel CRISPR sistemleri bakterilerden elde edilen Cas9 ve Cas12 gibi enzimlere dayanır. Doğada bu proteinler bakterileri virüslerden korumaya hizmet eder. Ancak onları laboratuvar koşullarında elle geliştirmek son derece karmaşık bir süreçti ve her küçük değişiklik enzimin bozulmasına yol açabilirdi. AI ise bu süreci kat kat hızlandırdı.

Bilim insanları Cas12 proteininin atası sayılan TnpB enziminin sentetik versiyonlarına odaklandılar. Özel algoritmalar yardımıyla proteinlerin amino asit dizilimi işlenerek onlara yeni özellikler kazandırıldı. Sonuçta SynTnpB adı verilen binlerce sentetik varyant oluşturuldu. ixbt.com verilerine göre, bu yapay enzimler sadece işlevsel olmakla kalmadı, aynı zamanda bakteri, bitki ve insan hücrelerinde doğal benzerlerinden daha aktif olduğu kanıtlandı.

Yeni çağ teknolojisi

Zürih Üniversitesi moleküler biyoloğu Soeren Lienkamp'ın belirttiğine göre, eğer CRISPR teknolojisi DNA'yı düzenlemeyi herkes için erişilebilir kıldıysa, AI yardımıyla protein tasarlamak moleküllere tamamen yeni özellikler kazandırmaya imkan tanıyor. Bu ise insanlığın artık doğanın verdiği araçlarla sınırlı kalmayacağı anlamına geliyor.

Kriyo-elektron mikroskopi yardımıyla yapılan analizler, yapay zeka tarafından oluşturulan proteinlerin DNA ve RNA arasındaki bağları daha da stabilize ettiğini gösterdi. Bu ise genleri kesme ve yeniden onarma sürecinde hata olasılığını azaltarak doğruluğu artırır.

Bu keşif gen mühendisliğinde yeni bir çağ başlatıyor. Artık bilim insanları doğada mevcut olmayan, ancak insan sağlığı için gerekli olan proteinleri "sipariş üzerine" oluşturabilecekler. Bu yöntem genetik kusurları gidermede daha güvenli ve verimli çözümler üretmeye hizmet edecektir.

Yapay ZekaCRISPRGenetik MühendislikTeknolojiBilim
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Akıllı telefon pazarında benzeri görülmemiş rekabet: Eylül 2026'da 5 amiral gemisi geliyorAkıllı telefon pazarında benzeri görülmemiş rekabet: Eylül 2026'da 5 amiral gemisi geliyorBugün, 14:20Apple ile Micron Arasındaki Çatışma: iPhone İçin Çin Hafıza Çipleri Gerekli miApple ile Micron Arasındaki Çatışma: iPhone İçin Çin Hafıza Çipleri Gerekli miBugün, 13:51AMD, AM5 Platformasının Ömrünü Uzatıyor: Zen 7 İşlemcileri ve AM6 BeklentileriAMD, AM5 Platformasının Ömrünü Uzatıyor: Zen 7 İşlemcileri ve AM6 BeklentileriBugün, 13:29Tayvan'da Yeni Dönem: Mikroçipler Elektron Işınlarla Çizilen Litograf KuruluyorTayvan'da Yeni Dönem: Mikroçipler Elektron Işınlarla Çizilen Litograf KuruluyorBugün, 12:59ABD'de Havalimanına İhtiyaç Duymayan Yenilikçi Uçak Fabrikası İnşa EdiliyorABD'de Havalimanına İhtiyaç Duymayan Yenilikçi Uçak Fabrikası İnşa EdiliyorBugün, 12:25Honor dünyanın ilk akıllı telefon-robotunu tanıtıyor: Yeni cihazın özellikleriHonor dünyanın ilk akıllı telefon-robotunu tanıtıyor: Yeni cihazın özellikleriBugün, 11:58
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Teknoloji haberler

NASA Karadeniz'deki sıra dışı olayı uzaydan görüntüledi
NASA Karadeniz'deki sıra dışı olayı uzaydan görüntüledi
Yapay zeka aracılığıyla vefat edenlerle iletişim: araştırma beklenmedik sonuçlar verdi
Yapay zeka aracılığıyla vefat edenlerle iletişim: araştırma beklenmedik sonuçlar verdi
Dünya iklimi tehlike altında: “Süper El-Nino” olasılığı yüzde 81'e ulaştı
Dünya iklimi tehlike altında: “Süper El-Nino” olasılığı yüzde 81'e ulaştı
Okyanus tabanında yeni yer kabuğu oluşumu ilk kez canlı olarak gözlemlendi
Okyanus tabanında yeni yer kabuğu oluşumu ilk kez canlı olarak gözlemlendi
Çin'de Hiperrealistik İnsansı Robotların Satışı Başladı: Fiyatlar 146 Bin Dolara Kadar
Çin'de Hiperrealistik İnsansı Robotların Satışı Başladı: Fiyatlar 146 Bin Dolara Kadar
Japon bilim insanları akümülatör dünyasında devrim yarattı: Lityum-kükürtl pil geliştirildi
Japon bilim insanları akümülatör dünyasında devrim yarattı: Lityum-kükürtl pil geliştirildi
Bilim insanları Dünya benzeri bir gezegende ilk kez atmosfer tespit etti
Bilim insanları Dünya benzeri bir gezegende ilk kez atmosfer tespit etti
Apple iPhone 18 Pro ilk kez videoda görüntülendi: Kamera ve tasarımda devrim
Apple iPhone 18 Pro ilk kez videoda görüntülendi: Kamera ve tasarımda devrim