Köpeğin hızlı hamlesi çocuğu ölümden kurtardı

·691·Dünya
Köpeğin hızlı hamlesi çocuğu ölümden kurtardı

Türkiye'de meydana gelen bir olay neredeyse facia ile sonuçlanıyordu. Küçük bir çocuk annesiyle birlikte kanal kenarındaki yürüyüş yolunda gezdiği sırada, onu beklenmedik bir kahraman — köpek kurtardı.

Edinilen bilgiye göre, kadın birkaç saniyeliğine mısır satıcısına dalgınlık gösterdiği sırada çocuk top ile oynamaya başlar. Kısa süre sonra top suya doğru yuvarlanır. Onu yakalamak için koşan çocuk tehlikeyi fark etmeden su kenarındaki koruma duvarının sınırına kadar varır.

İşte tam bu anda yakınındaki köpek çevik bir şekilde harekete geçer. O, çocuğun kıyafetinden ısırarak uçurumun kenarından çekip alır. Köpeğin bir anlık hamlesi sayesinde felaketin önüne geçilmiştir.

Köpek, düşmekte olan çocuğu kıyafetlerinden ısırarak tutuyor.

Söz konusu olay güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntüler sosyal medyada hızla yayılarak milyonlarca kullanıcının dikkatini çekti. Birçok kişi köpeğin sadakatine, hassasiyetine ve cesaretine hayran kaldığını yazıyor.

Bazen gerçek kahramanlar pelerin giymez. Onların dört patisi, sadık bir kalbi ve insan hayatını kurtarmaya muktedir harika içgüdüleri olur.

Türkiye
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Charos
«ZAMIN.UZ» editör
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