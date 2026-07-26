Japon kızın yoldaki nezaketi herkese örnek oldu

Sosyal medyada yayılan bir video kısa sürede milyonlarca kullanıcının ilgisini çekti. Videoda, Japonya'da genç bir kızın yaya geçidinden karşıya geçerken kendisine yol veren sürücülere eğilerek teşekkür ettiği görülüyor.

Videoda kız, yolun karşı tarafına geçtikten sonra araçları durduran sürücülere saygı ifadesi olarak birkaç kez eğiliyor. Onun bu nezaketi ve trafik kurallarına duyduğu derin saygı, birçok internet kullanıcısını hayran bıraktı.

Yorumlarda pek çok kişi Japonların terbiyesini, disiplinini ve başkalarına karşı saygılı yaklaşım kültürünü takdir ederek, bu tür alışkanlıkların başka ülkelerde de yaygınlaşmasını temenni ediyor.