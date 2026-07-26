Polonya'da Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'e karşı tutum keskin bir şekilde olumsuz bir hal aldı. Yeni ankette katılımcıların dörtte üçünden fazlası onun faaliyetlerini eleştirel bir gözle değerlendirdi; bu durum, Varşova ile Kiev arasındaki ilişkilerde tarihi anlaşmazlıkların yeniden ön plana çıktığını gösteriyor.

Ancak rakamların arkasında önemli bir detay var: Anket, Zelenskiy'e duyulan «güveni» değil, onun faaliyetlerine yönelik genel tutumu ölçtü. Ayrıca sonucu yalnızca tek bir anlaşmazlıkla açıklamak da doğru olmaz.

Her dört Polonyalıdan üçü olumsuz değerlendirmede bulundu

Wirtualna Polska'nın siparişi üzerine United Surveys by IBRiS tarafından gerçekleştirilen ankette, katılımcıların yüzde 75,8'i Zelenskiy'in faaliyetlerine olumsuz tutum bildirdi.

Sonuçlar şu şekilde dağıldı:

Yüzde 41,9 — tamamen olumsuz;

Yüzde 33,9 — daha çok olumsuz;

Yüzde 15,4 — daha çok olumlu;

Yüzde 1,5 — tamamen olumlu;

Yüzde 7,3 — net bir fikir belirtmeyenler.

Böylece Zelenskiy'i olumlu değerlendirenlerin toplamı yüzde 16,9'u oluşturdu.

Olumsuz değerlendirmeler — yüzde 75,8. Olumlu tutum ise yüzde 16,9'da kaldı.

Araştırma, 10–12 Temmuz 2026 tarihlerinde internet ve telefon anketleri — CAWI ve CATI yöntemleri aracılığıyla gerçekleştirildi. Araştırmaya Polonya'dan bin reşit vatandaş katıldı.

Siyasi görüşler sonuca güçlü bir şekilde etki etti

Anket, Polonya toplumundaki iç siyasi bölünmeyi de gözler önüne serdi. İktidar koalisyonunu destekleyen seçmenler arasında fikirler eşit bölünmüştü: Yüzde 45'i Zelenskiy'i olumlu, yine yüzde 45'i olumsuz değerlendirdi.

Muhalefet yanlıları arasında ise eleştiri çok daha yüksekti. Bunların yüzde 94'ü Ukrayna liderine olumsuz değerlendirmede bulunurken, olumlu tutum sergileyenler yalnızca yüzde 1'i oluşturdu.

«Konfederasyon» ve «Polonya Tacı Konfederasyonu» yanlıları arasında olumsuz değerlendirmeler yüzde 97'ye ulaştı. Bu durum, Zelenskiy'e yönelik tutumun Ukrayna siyasetinin yanı sıra Polonya'nın iç siyasi rekabetine de sıkı sıkıya bağlı olduğunu gösteriyor.

«UQA* Kahramanları» Kararı Büyük Bir Kriz Yarattı

Polonya'daki sert tepkinin ana arka planlarından biri, Zelenskiy'in Ukrayna Özel Harekat Kuvvetleri bünyesindeki bir askeri birliğe «UPA* Kahramanları» onursal unvanının verilmesine ilişkin kararı oldu.

Ukrayna'da UQA (Ukrayna İsyancı Ordusu) bağımsızlık için savaşmış bir yapı olarak anılırken, Polonya'da İkinci Dünya Savaşı sırasında Volhynia ve Doğu Galiçya'da on binlerce Polonyalı sivilin öldürülmesiyle ilişkilendiriliyor. Polonya Parlamentosu bu suçları soykırım olarak tanıdı.

Polonya hükümeti kararın iptal edilmesini talep ederken, Avrupa Parlamentosu bu adımı iyi komşuluk ilişkilerine zarar verici bir hareket olarak eleştirdi.

Yaşanan krizin ardından Polonya Devlet Başkanı Karol Nawrocki, Zelenskiy'i ülkenin en yüksek devlet nişanı olan «Beyaz Kartal» nişanından mahrum bırakma kararı aldı. Zelenskiy'e bu nişan 2023 yılında Polonya'nın eski Devlet Başkanı Andrzej Duda tarafından verilmişti. Nawrocki, aynı zamanda bu kararın Polonya'nın Rusya'nın saldırısına karşı Ukrayna'ya verdiği desteği durduracağı anlamına gelmediğini vurguladı.

Bununla birlikte, anketin kendisi katılımcılara olumsuz tutumlarının kesin sebebini sormadı. Dolayısıyla yüzde 75,8'lik sonucu yalnızca UQA ile ilgili krizin doğrudan bir sonucu olarak göstermek bilimsel açıdan doğru değildir.

Ukrayna'dan getirilen tablolar etrafında da hukuk savaşı başladı

Polonya basınında eş zamanlı olarak Ukrayna müzelerine ait bazı sanat eserleri etrafındaki hukuki anlaşmazlık hakkında da haberler yayımlandı.

Rusya'nın geniş çaplı saldırısının ardından Lviv müzelerindeki değerli eserlerin bir kısmı güvenlik amacıyla Polonya'ya getirildi. Bunlar arasında şu anda Słupsk'taki Merkez Pomeranya Müzesi'nde sergilenen iki eser bulunmaktadır:

16. yüzyıla ait bilinmeyen bir ressama ait «Roksolana'nın Portresi»;

Aloyzy Rejhan'ın 1850 yılında çizdiği «Genç Adamın Portresi».

İki eserin toplam değeri 150 bin zloty olarak değerlendirildi.

Prens Andrzej Lubomirski'nin mirasçılarının temsilcisi, Słupsk Bölge Mahkemesi'ne başvurarak asıl mülkiyet davası görülünceye kadar tabloların Polonya topraklarından çıkarılmasının yasaklanmasını talep etti.

Müze, mahkeme dilekçesini 20 Temmuz 2026 tarihinde aldığını doğruladı. Ancak şu ana kadar mahkeme eserlerin Polonya'da bırakılması veya Ukrayna'ya iade edilmemesi konusunda nihai bir karar vermiş değil. Bu nedenle «tablolar Ukrayna'ya iade edilmeyecek» sonucunu çıkarmak henüz erken.

Varşova ve Kiev Arasındaki Güven Sınavda

Yeni anket, Polonya'da Zelenskiy'in kişisel reytinginin ciddi ölçüde düştüğünü gösteriyor. Tarihi hafıza, Ukraynalı mülteciler meselesi, ekonomik anlaşmazlıklar ve Polonya'nın iç siyasi mücadelesi kamuoyu tutumunu aynı anda etkiliyor olabilir.

Buna rağmen Polonya ve Ukrayna güvenlik alanında birbirine muhtaç kalmaya devam ediyor. Şimdi asıl soru — iki devlet bu sancılı tarihi meseleleri siyasi çatışmaya dönüştürmeden çözebilecek mi, yoksa kamudaki olumsuz hava stratejik ortaklığı da etkileyecek mi?

Sizce Polonya ve Ukrayna arasındaki ilişkileri düzeltmek için ilk adımı hangi taraf atmalıdır?

*- Rusya Federasyonu topraklarında yasaklanmış olan aşırılık yanlısı bir örgüttür.