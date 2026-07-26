2 Bin Dolar Tasarruf Etmek İçin Tuvaleti Denizden Geçirdiler

·92·Dünya
2 Bin Dolar Tasarruf Etmek İçin Tuvaleti Denizden Geçirdiler

Avustralya'da iki arkadaş, sıradışı kararlarıyla sosyal medyada ün kazandı. 2 bin Avustralya doları tutarındaki nakliye masrafını ödememek için bir tuvaleti kendi yaptıkları yüzen platformla Kangaroo Adası'na taşımaya karar verdiler.

Macera sırasında, köpekbalıklarıyla ünlü boğazı yaklaşık 4 saatte geçtiler. Yüzen platform sıradan değildi; üzerine tekne motoru takılmış, hatta yol boyunca yemek pişirmek için küçük bir mangal bile yerleştirilmişti. Arkadaşlar seyahat sırasında sosis pişirerek yolculuğu daha da eğlenceli hale getirdiler.

İşin ilginç yanı, feribot bu mesafeyi sadece 45 dakikada kat ediyor. Ancak onlar paradan tasarruf etmenin yanı sıra unutulmaz bir macera yaşamayı tercih ettiler.

Söz konusu seyahati gösteren video kısa sürede sosyal medyada hızla yayılara kullanıcılar arasında sıcak tartışmalara yol açtı. Kimileri onların zekasını övgüyle karşılarken, başkaları bu tür tehlikeli bir yolculuğun cüzi bir tasarruf için kendini haklı çıkarmadığını vurguluyor.

AvustralyaKangaroo Adası
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Charos
«ZAMIN.UZ» editör
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