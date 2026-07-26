Joshua Zirkzee Manchester United'dan Ayrılabilir: Juventus Golcü İçin Devrede

·86·Spor
Joshua Zirkzee Manchester United'dan Ayrılabilir: Juventus Golcü İçin Devrede

İngiliz kulübü Manchester United'ın forveti Joshua Zirkzee, takımın sezon öncesi hazırlık kampında kendini göstermeye çalışsa da geleceği belirsizliğini koruyor. Hollandalı futbolcu "Kırmızı Şeytanlar" safında forma şansı bulmakta zorlanırken, İtalyan devi Juventus onu kadrosuna katma seçeneğini ciddi şekilde değerlendiriyor. Goal.com'un haberine göre, Torino kulübü yönetimi hücum hattını güçlendirmek amacıyla Joshua Zirkzee'yi gündemine aldı. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Zirkzee, Manchester United formasıyla geçirdiği iki yıllık kariyerinde beklenen sayıları üretemedi. Premier League'deki 56 karşılaşmada sadece 5 gol atabilen hücum oyuncusu için rekabet oldukça arttı. Kulübün geçen yıl Benjamin Sesko, Matheus Cunha ve Bryan Mbeumo gibi futbolcular için yaklaşık 230 milyon euro harcaması, Hollandalı forvetin ilk 11'e girme şansını büyük ölçüde düşürdü.

Buna rağmen Joshua Zirkzee, takımın yeni teknik direktörü Michael Carrick'in gözüne girebilmek için var gücüyle çalışıyor. Özellikle Rosenborg ile oynanan hazırlık maçında attığı şık çalım ve golle teknik kapasitesinin hala üst düzeyde olduğunu kanıtladı. Ancak kulüp yönetiminin hücum hattını daha da güçlendirmek için Aston Villa'dan Ollie Watkins'i hedeflemesi, Zirkzee'nin ayrılık ihtimalini güçlendiriyor.

Torino ekibinin ilgisi ve transfer şartları

Juventus Sportif Direktörü Frederic Massara, Hollandalı forvetin yeteneklerini yakından tanıyor. Daha önce Roma kulübünde görev yapan deneyimli futbol adamı, o dönemde de oyuncuyu Serie A'ya getirmeye çalışmıştı. Torino ekibi şimdi Joshua Zirkzee'yi Randal Kolo Muani ile birlikte hücum hattını oluşturacak ana aday olarak görüyor. İtalyanlar, futbolcunun yıllık 3,5 milyon euroluk maaşının bütçelerine uygun olduğunu belirtiyor.

Manchester United 2024 yazında oyuncu için 42,5 milyon euro ödemiş olsa da, güncel piyasa değeri 30-35 milyon euro civarında değerlendiriliyor. Juventus, Finansal Fair Play kurallarını göz önünde bulundurarak futbolcuyu satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunabilir. İngiliz kulübü bu anlaşmayı kabul ederse transferin ağustos ayı sonuna kadar gerçekleşmesi bekleniyor.

Şu anda Manchester United Teknik Direktörü Michael Carrick hücum hattını yenilemek için çalışıyor. Aston Villa yıldızı Ollie Watkins'i 45 milyon euro karşılığında serbest bırakırsa, Zirkzee'ye Manchester'da yer kalmayacağı neredeyse kesin. Bu senaryoda Juventus en mantıklı rota olarak öne çıkıyor, çünkü futbolcu İtalyan futbol ortamına, özellikle Bologna döneminden oldukça aşina.

Manchester UnitedJuventusTransferlerJoshua ZirkzeeFutbol
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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