Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) görevini tamamlayan insanlı "Soyuz MS-28" uzay aracı, istasyonun Rus segmentine ait "Rassvet" modülünden başarıyla ayrıldı. Şu anda Dünya gezegenine doğru yola çıkan aracın uçuşunun son aşaması başladı. Bu bilgiyi Ixbt.com bildiriyor .

Roscosmos devlet korporasyonunun resmi verilerine göre, uzay aracının dışında üç mürettebat üyesi bulunuyor: Rus kozmonotlar Sergey Kud-Sverchkov ve Sergey Mikaev ile NASA astronotu Christopher Williams. İstasyondan ayrıldıktan sonra otonom uçuş moduna geçen aracın tüm sistemleri normal şekilde çalışıyor.

Belirlenen plana göre, yerel saatle 14:32 civarında (Moskova saatiyle 12:32) aracın fren motorları devreye sokulacak. Ardından "Soyuz MS-28" yörüngeden çıkmaya başlayacak. Uzmanlar, aracın Dünya atmosferinin yoğun katmanlarına girerek belirlenen bölgeye inmesinin beklendiğini belirtiyor.

Hızlı dönüş ve iniş süreci

Bu misyonun en dikkat çekici yönü, aracın istasyondan ayrılışından Dünya'ya inişine kadar geçen sürenin oldukça kısa, yani sadece 3,5 saat sürecek olmasıdır. Bu, uzay uçuşları tarihindeki en hızlı ve en verimli dönüş şemalarından biri olarak kabul ediliyor. Bu "express" yöntem, mürettebatın kapsül içinde uzun süre kalmasını önliyor.

İniş sürecinin saat 15:26'da gerçekleşmesi planlanıyor. Kapsülün Kazakistan bozkırlarındaki belirlenen koordinatlara inmesi bekleniyor. Arama-kurtarma ekipleri orada çoktan hazır hale getirilmiş olup, astronotları karşılamak ve ilk tıbbi yardımı sağlamak için bekliyorlar.

Bu misyon, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki bir sonraki bilimsel araştırmalar ve bakım çalışmalarının önemli bir parçasıydı. Christopher Williams ve Rus meslektaşları istasyonda birkaç ay boyunca çeşitli biyolojik ve teknolojik deneyler gerçekleştirdiler. Onların dönüşü, yeni keşif ekibi üyeleri için istasyonda yer açılmasını sağlayacak.

Uzay aracının atmosfere giriş süreci en karmaşık aşamalardan biridir. Sürtünme nedeniyle kapsülün yüzeyi birkaç bin dereceye kadar ısınır, ancak özel ısı kalkanı katmanı mürettebatın güvenliğini sağlar. Son aşamada ise paraşüt sistemi devreye girerek aracın hızını güvenli bir seviyeye indirir.