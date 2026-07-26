Çin'de sıcaktan kaçan insanlar metroda yatıp dinleniyor

Çin'in bazı bölgelerinde hava sıcaklıklarının rekor seviyelere ulaşmasıyla birlikte halk, kavurucu sıcaktan kurtulmanın yollarını arıyor. Özellikle klimalı metro istasyonları ve vagonları, insanlar için geçici bir serinleme alanı haline geldi.

Sosyal medyada yayılan videolarda bazı vatandaşların metro istasyonlarında yatarak dinlendiği, bazılarının ise aileleriyle birlikte oturup kart oynayarak veya sohbet ederek vakit geçirdiği görülüyor. Dışarıdaki aşırı sıcaklar nedeniyle birçok kişi mümkün olduğunca serin yerlerde kalmaya çalışıyor.

Klimaların çalıştığı metro istasyonlarının yalnızca bir ulaşım aracı değil, aynı zamanda sıcaktan sığınılabilecek bir sığınak haline gelmesi internet kullanıcıları arasında da geniş yankı uyandırıyor.