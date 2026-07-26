Sam Kerr ABD'ye Döndü: Avustralyalı Yıldız NWSL'de Tarihi Rekoru Geliştirdi

·44·Spor
Sam Kerr ABD'ye Döndü: Avustralyalı Yıldız NWSL'de Tarihi Rekoru Geliştirdi

Kadın futbolunun en parlak yıldızlarından biri olan Avustralyalı forvet Sam Kerr, ABD Ulusal Kadınlar Futbol Ligi'ne (NWSL) ses getiren bir transferle geri döndü. Chelsea formasıyla geçirdiği başarılı altı buçuk yılın ardından Gotham FC kadrosuna katılan deneyimli golcü, ilk gollerinden birini atarak turnuva tarihinde yeni bir sayfa açtı. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Portland Thorns takımıyla oynanan ve 2-2'lik çekişmeli bir beraberlikle sona eren karşılaşmada Sam Kerr bir kez daha kalitesini gösterdi. Bu gol, takımına kritik bir puan kazandırmakla kalmadı, aynı zamanda futbolcunun yaklaşık yedi yıllık bir aradan sonra ABD sahalarındaki ilk resmi golü olarak kayıtlara geçti. Son olarak NWSL'de Ekim 2019'da rakip fileleri havalandırmıştı.

Tarihi Rekor ve Maçın Detayları

Goal.com'un haberine göre bu gol, Sam Kerr'in NWSL normal sezonlarındaki 78. golü oldu. En önemlisi, gol attığı maç sayısını 59'a çıkararak bu alanda lig rekorunu kırdı. Önceki rekor Lynn Williams'a aitti. 32 yaşındaki forvet, gol koklama yeteneğinin hala en üst düzeyde olduğunu kanıtlayarak ligdeki diğer takımlar için ciddi bir tehdit oluşturacağını gösterdi.

Karşılaşma sürpriz olaylara sahne oldu. Portland Thorns forması giyen debutant Renee Lyles, 21. dakikada skoru açarak haftanın en güzel gollerinden birine imza attı. Ancak Sam Kerr'in on dakika sonra kaydettiği şık gol, Providence Park stadyumunu dolduran taraftarları sessizliğe bürüdü. Maçın bitimine 17 dakika kala Jayden Perry, doğrudan Kerr'e yaptığı sert faul sonrasında kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Puan Durumundaki Konum ve Takımların Sonuçları

Bu sonucun ardından Gotham FC, puan durumunda geçici olarak liderlik koltuğuna oturdu. Takım, yenilmezlik serisini dört maça çıkardı. Bununla birlikte, teknik direktör Juan Carlos Amoros için endişe verici bir haber de var: savunmanın kilit isimlerinden Emily Sonnett, maçın başında sakatlanarak sahayı terk etmek zorunda kaldı. Onun sahalardan uzak kalması takımın şampiyonluk iddialarını etkileyebilir.

Portland Thorns ise beraberliğe rağmen kendi iç saha rekorunu geliştirdi. 2026 yılı itibarıyla iç sahada henüz mağlubiyet yüzü görmeyen takım, bu seriyi üst üste 11 iç saha maçına çıkardı. Sam Kerr'in dönüşü ve yüksek formu, ABD kadın futboluna olan ilgiyi yeni bir boyuta taşıması bekleniyor.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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