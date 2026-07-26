Chelsea'den Pedro Neto için astronomik fiyat: Manchester City ve Liverpool uyarıldı

·53·Spor
Chelsea'den Pedro Neto için astronomik fiyat: Manchester City ve Liverpool uyarıldı

Londra kulübü Chelsea, yetenekli kanat oyuncusu Pedro Neto hakkındaki net pozisyonunu açıkladı. "Mavililer", Premier League'deki ezeli rakipleri Manchester City ve Liverpool'a seslenerek Portekizli futbolcuyu ucuza bırakmayacaklarını belirtti. Bu karar, Avrupa transfer pazarındaki genel fiyat artışıyla açıklanıyor. Bu bilgiyi Goal.com aktarıyor .

Goal.com'un Daily Mail kaynaklarına dayandırdığı habere göre, Chelsea yönetimi şu anda Neto'yu satmak zorunda değil. Ancak uygun bir teklif gelmesi halinde kulüp yönetimi onu modern pazar taleplerine göre değerlendirecek. Avrupa'da üst düzey kanat oyuncusu kıtlığı yaşandığı için bu mevkideki oyuncuların fiyatı rekor seviyeye ulaştı.

Transfer Pazarındaki Yeni Kriterler

Chelsea'nin bu kadar yüksek bir fiyat talep etmesinde diğer üst düzey kulüplerdeki transfer süreçleri doğrudan etkili oldu. Özellikle Paris Saint-Germain forması giyen Bradley Barcola'nın durumu ve 90 milyon euroluk fiyatı, Londra ekibi için bir ölçüt teşkil ediyor. Ayrıca RB Leipzig'in yıldızı Yan Diomande için Real Madrid tarafından teklif edilen 100 milyon euroluk paket (90+10 milyon) reddedilmesi, pazardaki enflasyonu açıkça gözler önüne serdi.

Manchester City ve Liverpool uzun süredir 26 yaşındaki Pedro Neto'nun transferiyle ilgileniyor. Futbolcu sağlıklı olduğu dönemlerde sahada gerçek bir yaratıcı güç oluşturuyor ve maçın kaderini belirleyebiliyor. Bu nedenle Pep Guardiola ve Liverpool'un yeni teknik heyeti onu kadrolarında görmek istiyor. Ancak Chelsea, bu ilgiden maksimum maddi kazanç elde etmeyi amaçlıyor.

Müzakerelerde Chelsea için ek bir avantajı Suudi Arabistan Pro Lig kulüpleri sağlıyor. Arap kulüplerinin Portekizli yıldıza olan ilgisi, Londra ekibine fiyatı daha da yükseltme ve İngiliz devleriyle pazarlık yapma konusunda üstünlük veriyor. Bu durum, Manchester City ve Liverpool için transferi daha da zorlaştırabilir.

Maresca ve Neto'nun Geleceği

İlginç bir şekilde, Manchester City teknik ekibinde görev yapan Enzo Maresca, bir zamanlar Chelsea bünyesinde çalışırken Neto'nun büyük bir hayranıydı. Portekizli futbolcunun sağ kanattaki potansiyelini çok yüksek değerlendiriyordu. Bu faktörün "şehrin mavileri"nin transfer konusundaki kararlılığını daha da artırması bekleniyor.

Şu anda Pedro Neto transfer dedikodularına aldırış etmeden iyileşme sürecine ve dinlenmeye odaklanmış durumda. Portekiz milli takımı formasıyla Dünya Kupası'nda yer aldığı için kulüp yönetimi tarafından kendisine ek izin verildi. Bu nedenle futbolcu takımın Sidney'e giden sezon öncesi turnesinde yer almıyor.

Özetlemek gerekirse Chelsea, yıldız oyuncusunu kolay kolay bırakmayacak. Manchester City veya Liverpool bu transferi gerçekleştirmek istiyorsa en az 90-100 milyon euro civarında bir bütçeyi gözden çıkarmak zorunda kalacak. Aksi takdirde Neto'nun önümüzdeki sezonu da Stamford Bridge'de geçirme ihtimali oldukça yüksek.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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