New York havalimanında beklenmeyen misafir: Tavandan rakun düştü (video)

New York'taki LaGuardia Havalimanı'nın A Terminali'nde beklenmedik ve komik bir olay yaşandı. Spirit Airlines havayolunun check-in bankosunun yakınındaki tavan kaplaması aniden açıldı ve içinden bir rakun aşağı düştü.

Güvenlik kamerası görüntüleri, korkmuş olan rakunun önce birkaç saniye elektrik tellerine asılı kaldığını, ardından yere düştüğünü gösteriyor. Onun bu beklenmedik ortaya çıkışı havalimanında tam bir paniğe neden oldu. Yolcular ve çalışanlar çığlıklar atarak çeşitli yönlere kaçıştı.

Buna rağmen, olaydan sonra bazı yolcular durumu şakayla karşıladı. Onların belirttiğine göre rakun, sıkıcı uçuş bekleyişine hiç değilse eğlenceli bir hava katmıştı.

Olay sonucunda kimse yaralanmadı. Rakun da hayatta kalmış olup, vahşi hayvan yakalama servisi çalışanları tarafından kısa sürede güvenli bir şekilde yakalandı.

Havalimanı yönetimi olaydan sonra sadece özel servisi çağırmakla yetindi. Yolculara herhangi bir indirim, tazminat veya başka bir ayrıcalık sunulmadı.

Şu an için rakunun havalimanı binasının tavan kısmına nasıl girdiği bilinmiyor. Uzmanlar bunun nedenlerini araştırmakta ve gelecekte benzer beklenmedik durumların tekrarlanmaması için gerekli önlemleri almaktadır.