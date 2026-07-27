Lionel Messi ile reklamda yer almak ne kadar zor?

Lionel Messi'nin MLS'e transferi, onun küresel bir pazarlama ikonu statüsünü daha da yükseltti. Ancak Hollywood yıldızları, Arjantinli futbol efsanesi ile çalışmanın katı sınırlamalar ve askeri bir hassasiyet gerektirdiğini vurguluyor. Özellikle ünlü aktör Steve Carell, Messi'nin reklam çekim süreçlerinde çok kısa bir zaman ayırdığını belirtti. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Goal.com'un haberine göre, dünyanın en iyi futbolcularından biri olan hücum oyuncusu, sahadan dışarıdaki zamanını çok sıkı bir şekilde kontrol ediyor. Özellikle ünlü Hollywood yıldızlarıyla birlikte büyük reklam kampanyalarına katılma süreci aşırı katı kurallar temelinde organize ediliyor ve bu durum sahne arkasındaki ekibi ciddi şekilde telaşlandırıyor.

Katı kurallar ve otuz dakikalık süre

LAFC kulübünün ortak sahibi olan tanınmış aktör Will Ferrell, The Dan Patrick Show programında bu konudaki ilginç detayları açıkladı. Kendisinin sekiz kez Ballon d'Or sahibi ile şahsen karşılaşmamış olmasına rağmen, bu detayları bir patates cipsi markası için ortak çalışmaları sırasında Steve Carell'den duyduğunu ifade etti.

Ferrell'in belirttiğine göre, 2022 Dünya Kupası şampiyonu ile çalışmak için ayrılan zaman penceresi son derece dar olup, Hollywood'a özgü olağan gecikmelere veya yeniden çekimlere yer bırakmıyor. Lionel sahaya çıktığında, teknik ekipten sonucun derhal sunulması talep ediliyor ve bu süreçte devasa bir baskı oluşuyor.

Sahadaki gibi hassasiyet

Will Ferrell söyleşi sırasında Carell'in sözlerini şu şekilde hatırladı: «Ben Lay’s cipsinin iç kampanyasına katılmıştım, Steve ise uluslararası kampanyada yer almıştı. Anlaşılan o ki, Messi sahaya çıkıyor ve tek bir kuralı var: o sete girdiğinde, Messi ile yalnızca 30 dakikalık vaktiniz oluyor ve hepsi bu.»

Bu katı sınırlama nedeniyle çekim setinde olağanüstü hareketler başlar ve tüm karelerin mümkün olduğunca hızlı bir şekilde kaydedilmesi şarttır. Aksi takdirde futbolcu çekip gider. Inter Miami kadrosuna katıldığından bu yana Messi'nin uluslararası alandaki çekiciliğinin daha da artması, markaları böylesine karmaşık şartları kabul etmeye mecbur bırakıyor.