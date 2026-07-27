Moğolistan'da Çekilen Gizemli Fotoğrafın Tarihi: Kutudaki Moğol Kadınının Sırrı Nedir

Moğolistan'da çekilen ve ahşap bir kutunun içindeki kadın figürünü gösteren bu ünlü fotoğraf, Fransız fotoğrafçı Stéphane Passet tarafından kaydedilmiştir. Passet, Albert Kahn'ın "Gezegen Arşivleri" projesi kapsamında Moğolistan'a seyahat etmiştir. Fotoğraf daha sonra National Geographic dergisinde "Kutudaki Moğol Mahkûm" açıklamasıyla yayımlanmıştır.

Dergideki ilk bilgilere göre kadın, ihanetle suçlanmış ve açlıktan ölüme mahkûm edilmiştir. Kendisine çok az miktarda yiyecek ve su verildiği, ahşap kutunun ise bir cezalandırma aracı olarak kullanıldığı belirtilmiştir.

Ancak sonraki araştırmalar bu yorumu tamamen doğrulamamıştır. Bazı kaynaklarda bu kutunun, mahkûmları taşımak veya geçici olarak tutmak amacıyla kullanılan seyyar bir hapishane aracı olabileceği ifade edilmiştir.

Fotoğraftaki kadının kimliği, kutuya konulma sebebi ve sonraki kaderi hala bilinmemektedir. Bu nedenle, ihanet suçuyla açlıktan ölüme mahkûm edildiği yönündeki bilginin kesin bir olgu olarak kabul edilmesi zordur.

Günümüz uluslararası hukuk normlarına göre insan onurunu ayaklar altına alan bu tür ceza yöntemleri, insan haklarına aykırı kabul edilmektedir.