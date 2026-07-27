Yaz Transfer Piyasası: Real Madrid'in Hamleleri Devlerin Planlarını Değiştiriyor

·33·Spor
Yaz Transfer Piyasası: Real Madrid'in Hamleleri Devlerin Planlarını Değiştiriyor

2026 Dünya Kupası sonrası sıcak yaz transfer dönemi tüm hızıyla başlarken, Avrupa'nın önde gelen kulüpleri yeni sezon öncesi kadrolarını güçlendirmek için harekete geçti. ixbt.com'un haberine göre; Brezilyalı Vinicius Junior, Arjantinli Julian Alvarez ve İspanyol Rodri gibi yıldızlar şu sıralar transfer piyasasının merkezinde yer alıyor. Bu oyuncuların olası transferlerinin tüm Avrupa'da bir domino etkisi yaratması bekleniyor. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Eflatun-beyazlılar hücum hattını daha da güçlendirmek amacıyla RB Leipzig'in yıldızı, Fildişi Sahilli kanat oyuncusu Yan Diomande'yi kadrosuna katmaya çok yaklaştı. Bu transferin gerçekleşmesi, Real Madrid yönetiminin Vinicius Junior'ın geleceği konusunda kesin bir karar almasını zorunlu kılabilir. Şimdilik yeni sözleşme imzalamayan Brezilyalı futbolcunun hizmetleriyle Londra ekibi Arsenal yakından ilgileniyor.

Transfer Zinciri ve Devlerin Menfaatleri

Sözleşme uzatma süreci uzarsa, Vinicius'un yaz aylarında Arsenal'e transfer olma ihtimali artıyor. Bu durum, transfer piyasasındaki diğer takımların planlarını da doğrudan etkiliyor. Özellikle Yan Diomande'nin Leipzig'den ayrılması, Barcelona'nın planladığı transferleri de zora sokabilir.

Katalan ekibi, Hoffenheim forması giyen Kosovalı golcü Vedat Muriqi'yi kadrosuna katmayı hedefliyordu. Ancak Alman kulübü, futbolcusunun geleceğini Fildişi Sahilli kanat oyuncusunun durumuna bağlamış durumda. Sonuçta ortaya çıkan bu karmaşık durum, Blaugrana'yı ana transfer hedefinden mahrum bırakma tehlikesi taşıyor.

Uzmanlar, yaz transfer pazarının son haftalarının tüm dev kulüpler için oldukça çekişmeli geçeceğini belirtiyor. Tek bir futbolcunun başka bir takıma transfer olması, kıtadaki birçok üst düzey kulübün stratejisini değiştirmesine neden olacak. Real Madrid'in hamleleri ise bu süreçte ana katalizör görevi görüyor.

Real MadridBarcelonaArsenalTransferlerFutbol
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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