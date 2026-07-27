Türkiye'deki bir düğünde konuğun ağzında havai fişek patlayarak herkesi korkuttu

Ankara'daki bir düğünde davetlinin düşüncesizce yaptığı hareket yaralanmayla sonuçlandı. Genç adam, ağzına küçük bir deşarj havai fişek alarak müzik eşliğinde dans etmeye başladı.

Birkaç saniye sonra havai fişek ağzında patladı. Patlama sırasında çevredeki kişiler korku yaşarken dans hemen durduruldu.

Bildirildiğine göre gencin yüzü yaralandı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan şahıs hastaneye kaldırıldı. Şu an için sağlık durumuyla ilgili resmi detaylar açıklanmadı.

Düğünde çekilen video internette hızla yayıldı. Birçok kullanıcı yorumlarda piroteknik malzemelerin şaka veya gösteri aracı olmadığını, yanlış kullanımının ağır sonuçlar doğurabileceğini yazıyor.