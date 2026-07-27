Şaka pahalıya patladı: Köpek çalışanın pantolonunu çıkardı (video)

·226·Dünya
Şaka pahalıya patladı: Köpek çalışanın pantolonunu çıkardı (video)

Yol kenarında köpeğiyle yürüyüş yapan bir genç, beklenmedik bir şekilde komik bir olayın merkezinde kaldı. Yanlarından geçen bir çalışan, elindeki oyuncak hayvanla onları korkutmak istedi, ancak olaylar beklediği gibi gelişmedi.

Videoda köpeğin oyuncaktan korkmak yerine çalışanın arkasından koştuğu görülüyor. Durumun ciddileştiğini anlayan çalışan kaçmaya çalıştı, ancak köpek ona yetişerek pantolonundan ısırmaya ve çekiştirmeye başladı. Sonuç olarak çalışanın pantolonunu çıkardı.

Olayın bir diğer komik yönü ise köpeğin koştuğunu gören kaldırımdaki yaşlı kadının da korkarak olay yerinden uzaklaşmaya çalışması. Bu durum da güvenlik kamerası görüntüatına yansıdı.

Söz konusu video sosyal medyada hızla yayılır ve kullanıcılar tarafından şakanın beklenmedik bir sonucu olarak coşkuyla tartışılıyor.

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Charos
«ZAMIN.UZ» editör
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