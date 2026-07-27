ChatGPT yeniden eleştirilerin odağında: WSJ tartışmalı bilgileri yayımladı

·3·Dünya
ChatGPT yeniden eleştirilerin odağında: WSJ tartışmalı bilgileri yayımladı

Amerika'nın nüfuzlu gazetesi The Wall Street Journal, yapay zeka güvenliğiyle ilgili tartışmalı bir bilgiyi yayımladı. Habere göre, bazı kullanıcıların ChatGPT aracılığıyla biyolojik silahlar ve zehirler hakkında tehlikeli bilgiler edinmeye çalıştığı, bazı durumlarda ise sistemin ayrıntılı yanıtlar verdiği uzman görüşleriyle aktarıldı.

Makaleye göre, OpenAI modelleri güncellendikten sonra çeşitli kullanıcılar biyoloji ve kimya ile ilgili tehlikeli konular hakkında sorgular gönderdi. Uzmanlar, bazı yanıtların teknik olarak doğru olduğunu vurguladı.

Bununla birlikte OpenAI, tehlikeli sorgularla ilgili hesapların engellendiğini, modellerin sürekli olarak yeniden eğitildiğini ve güvenlik kısıtlamalarının artırıldığını bildirdi. Şirket yetkilileri, mevcut sistemlerde bu tür bilgilerin sağlanmaması için katı filtrelerin devreye sokulduğunu kaydetti.

WSJ'nin haberine göre, ABD'de yapay zeka şirketlerinin bu tür sorgularla ilgili zorunlu olarak rapor vermesine veya bunları otomatik olarak kolluk kuvvetlerine göndermesine yönelik henüz tek bir federal yasa bulunmuyor.

Yayın ayrıca, tehlikeli bilgileri arayan bazı kullanıcıların diğer büyük sohbet botlarına da başvurduğunu yazdı, ancak bu kişilerin nasıl bir yanıt aldığına dair kesin bir bilgi verilmedi.

OpenAI, Anthropic ve Google gibi şirketler ise yapay zekanın zararlı amaçlarla kullanılmasını önlemek amacıyla hükümetler ve bağımsız güvenlik uzmanlarıyla iş birliği yaptıklarını vurguluyor.

Uzmanlara göre, yapay zeka teknolojilerinin hızla gelişmesi nedeniyle güvenlik meselesi küresel düzeydeki temel tartışma konularından biri haline geliyor. Bu nedenle büyük teknoloji şirketleri, modellerin koruma mekanizmalarını düzenli olarak güçlendirmek için çalışmalar yürüttüklerini bildiriyor.

ChatGPTWSJYapay ZekaOpenAIGüvenlik
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

İngiliz kadına kızının düğününden sonra nadir görülen kalp sendromu teşhisi konulduİngiliz kadına kızının düğününden sonra nadir görülen kalp sendromu teşhisi konulduBugün, 14:35Moğolistan'da Çekilen Gizemli Fotoğrafın Tarihi: Kutudaki Moğol Kadınının Sırrı NedirMoğolistan'da Çekilen Gizemli Fotoğrafın Tarihi: Kutudaki Moğol Kadınının Sırrı NedirBugün, 12:42Putin'den Batı'ya: Cin Şişeden ÇıktıPutin'den Batı'ya: Cin Şişeden ÇıktıBugün, 12:36Türkiye'deki bir düğünde konuğun ağzında havai fişek patlayarak herkesi korkuttuTürkiye'deki bir düğünde konuğun ağzında havai fişek patlayarak herkesi korkuttuBugün, 12:09Solovyov'dan Bonya'ya Beklenmeyen Teklif: Yeni Bir Platform mu GeliyorSolovyov'dan Bonya'ya Beklenmeyen Teklif: Yeni Bir Platform mu GeliyorBugün, 09:44Rostov'da Gece İHA Saldırısı: Karı Koca Hayatını Kaybetti, Beş Sivil YaralandıRostov'da Gece İHA Saldırısı: Karı Koca Hayatını Kaybetti, Beş Sivil YaralandıBugün, 09:14
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Dünya haberler

Bilim insanları Dünya'daki yaşamın ne zaman sona ereceğini hesapladı
Bilim insanları Dünya'daki yaşamın ne zaman sona ereceğini hesapladı
Ayaklarıyla resim çizen Fatemeh, uzun yıllardır hayalini kurduğu Ronaldo ile buluştu
Ayaklarıyla resim çizen Fatemeh, uzun yıllardır hayalini kurduğu Ronaldo ile buluştu
Atlantik'te dev beyaz köpekbalığı görüldü, daha büyüğü yaklaşıyor
Atlantik'te dev beyaz köpekbalığı görüldü, daha büyüğü yaklaşıyor
Anaokulu öğretmeninin bu şefkati milyonların kalbini fethetti
Anaokulu öğretmeninin bu şefkati milyonların kalbini fethetti
Lamine Yamal'ın final sonrası para desteleriyle çekilen fotoğrafı sosyal medyada tartışma yarattı
Lamine Yamal'ın final sonrası para desteleriyle çekilen fotoğrafı sosyal medyada tartışma yarattı
Lamine Yamal'ın İspanya Federasyonu'ndan istediği tuhaf talep tartışmalara yol açtı
Lamine Yamal'ın İspanya Federasyonu'ndan istediği tuhaf talep tartışmalara yol açtı
Viralleşen oyuncak çocukları hastanelik ediyor
Viralleşen oyuncak çocukları hastanelik ediyor
Dünyanın en güzel kelimesi açıklandı
Dünyanın en güzel kelimesi açıklandı