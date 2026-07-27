Transfer dominosu: Real Madrid'in adımları Avrupa devlerini harekete geçirdi

2026 Dünya Kupası'nın sona ermesiyle birlikte yaz transfer dönemi oldukça hareketli bir döneme girdi. Yeni sezon öncesi kadrolarını güçlendirmek isteyen Avrupa'nın önde gelen kulüpleri faaliyete geçti. ixbt.com'un bildirdiğine göre, Vinicius Junior, Julian Alvarez ve Rodri gibi ünlü futbolcuların etrafındaki durum, transfer piyasasında kendine has bir "domino etkisi" yaratıyor. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Mevcut transfer döneminin ana olaylarından biri olarak, Real Madrid kulübünün hücum hattını güçlendirmek amacıyla Leipzig takımının yıldızı, Fildişi Sahilli Yan Diomande'yi kadrosuna katmaya çok yakın olduğu söyleniyor. Bu transferin gerçekleşmesi, diğer birçok kulübün kaderini, özellikle de oyuncuların bir takımdan diğerine geçiş zincirini doğrudan etkileyecektir.

Real Madrid'in adımları ve Londra kulübünün umutları

Kış ve yaz transfer dönemlerinde eflatun-beyazlı kulübün kadrosundaki değişiklikler diğer takımları da etkiliyor. Yan Diomande'nin Madrid'e olası gelişi, Real Madrid'de henüz yeni sözleşme imzalamayan Vinicius Junior'ın geleceği meselesini daha da güncel hale getirdi. Brezilyalı futbolcunun hizmetleriyle İngiltere'nin Arsenal kulübü ciddi şekilde ilgileniyor.

Eğer Brezilyalı forvetin Madrid kulübüyle mevcut sözleşmesini uzatma konusundaki müzakereleri uzar veya durursa, oyuncunun yaz transfer döneminde Londra ekibine transfer olma ihtimali keskin bir şekilde artar. Bu da transfer piyasasında gerçek bir zincirleme reaksiyon oluşturur.

Katalanların planlarına etkisi ve diğer değişiklikler

Öte yandan, Yan Diomande'nin Leipzig kulübünden ayrılması Barcelona taraftarlarının ve yönetiminin planlarını da sekteye uğratabilir. Özellikle Katalanlar, Hoffenheim takımının Kosovalı forveti Vesnik Aslani'yi kadrosuna katmayı amaçlıyordu. Ancak Leipzig kulübünün bu oyuncunun geleceğini doğrudan Fildişi Sahilli forvetin geleceğine bağlaması nedeniyle Barcelona, hücumdaki hedefine ulaşmakta zorluklarla karşılaşabilir.

Uzmanların belirttiğine göre, Dünya Kupası sonrasındaki bu gibi karmaşık ve birbirine bağlı transferler yaz sonuna kadar Avrupa futbolunda büyük değişikliklere yol açacaktır. Her kulüp, transfer politikasını rakiplerin adımlarına göre uyarlamak zorunda kalıyor.