Çin'in Long March 7A Roketi Fırlatma Sahasına Getirildi

·26·Teknoloji
Çin'in Long March 7A Roketi Fırlatma Sahasına Getirildi

Çin, uzay araştırmaları alanında bir sonraki önemli adımı atmaya hazırlanıyor. ixbt.com'un bildirdiğine göre, yeni nesil üç aşamalı sıvı yakıtlı Long March 7A roket taşıyıcısı, 27 Temmuz 2026 sabahı başarılı bir şekilde fırlatma sahasına getirildi. Söz konusu cihazın uçuşa hazırlanması küresel uzay endüstrisinde büyük ilgi uyandırıyor, çünkü teknik parametreleri birçok uluslararası standarttan üstün duruyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Teknik Özellikleri ve Boyutları

Söz konusu roket, Çin Roket Teknolojisi Akademisi tarafından Long March 7 temelinde geliştirilmiş olup, yüksek orbitallere uçuşlar gerçekleştirmek üzere tasarlanmıştır. Uzunluğu 60,1 metredir. Karşılaştırma için, SpaceX şirketinin ünlü Starship uzay aracı (Super Heavy hızlandırıcısı olmadan) modifikasyonuna bağlı olarak yaklaşık 50–52 metre yüksekliğe sahiptir. Demek ki Çin'in bu roket taşıyıcısı yükseklik açısından tanınmış rakibini bile geride bırakmaktadır.

Roketin üçüncü aşaması, Long March 3A serisi roketlerinin teknolojilerini miras almış olup, yakıt olarak sıvı hidrojen ve sıvı oksijen kullanmaktadır. Ana aşama, iki adet YF-75 sıvı hidrojen-oksijen motoruyla donatılmış olup, jeosenkron geçiş orbitasına 7 tona kadar faydalı yük taşıma kapasitesine sahiptir.

Fırlatmaya Hazırlık Süreci

Uzmanların belirttiğine göre, roketin fırlatma sahasına taşınması, hazırlıkların nihai aşamasının başladığını göstermektedir. Cihaz, Wenchang ve Xichang sahalarından fırlatılmaya uyarlanmış olup, çapı 4,2 metre ve 3,7 metre olan iki farklı tipte fairing (kaporta) ile donatılabilmektedir.

Şu anda mühendislerin önünde bir dizi önemli test bulunmaktadır. Özellikle aşağıdaki süreçlerin gerçekleştirilmesi planlanmaktadır:

  • Roketin dikey testlerini gerçekleştirmek
  • Sistemlerin uyumluluğunu kontrol etmek
  • Roket depolarını yakıtla doldurmak
Gerekli tüm teknik prosedürler tamamlandıktan sonra uzay aracı uçuşa hazır hale gelecektir. Kaynağa göre, söz konusu roket taşıyıcı için ilk fırlatma penceresinin bu yılın 29 Temmuz tarihlerinde açılması bekleniyor.

Long March 7AÇin Uzay ProgramıRoketStarshipUzay Teknolojileri
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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