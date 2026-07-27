Borussia Dortmund, Konstantin Karetsas transferi için kritik görüşmelere hazırlanıyor

Alman kulübü Borussia Dortmund, Racing Genk forması giyen genç yetenek Konstantin Karetsas'ı kadrosuna katmak için harekete geçti. Sky Deutschland'ın haberine göre, Alman ekibi bu transfer yarışında öne geçmeye yakınken, Milan ise mali durumu ve kadrodaki değişiklikler nedeniyle şimdilik geride kalıyor. Bu bilgiyi Goal.com aktarıyor .

Borussia Dortmund Sportif Direktörü Nils-Ole Book'un takımın Asya turuna gitmeyeceği açıklandı. Book, pazartesi ve salı günleri Belçika'ya giderek Racing Genk yönetimiyle sözleşme şartlarını sonuçlandırmak üzere kritik bir görüşme gerçekleştirecek. Belçika kulübü, oyuncusu için 35 milyon euro garanti ücret ve bonuslarla birlikte toplamda 40 milyon euro talep ediyor.

Transfer piyasasındaki öncelikli hedefler

Borussia Dortmund, hücum hattını güçlendirmeyi yaz transfer döneminin önceliği olarak belirledi. Karim Adeyemi'nin Barcelona'ya transfer olması ve Leeds United'ın Julian Brandt ile yakından ilgilenmesi nedeniyle kulüp yönetimi hücum hattına iki yeni oyuncu transfer etmeyi planlıyor. Nils-Ole Book'a göre kulüp, transfer piyasasındaki zamanı göz önünde bulundurarak hedeflerine doğru kararlı adımlarla ilerliyor.

Alman kulübünün ilk teklifi 30 milyon euro ve 5 milyon euro bonus içeriyordu ancak Racing Genk bunu reddetti. Buna rağmen Borussia Dortmund'un oyuncuyla Haziran 2031'e kadar geçerli olan kişisel şartlarda anlaşmaya varmış olması ellerini güçlendiriyor.

Milan'ın durumu

GOAL.com'a göre, Yunan hücum orta sahası Konstantin Karetsas ile Milan da yakından ilgileniyordu. Sol ayağını etkili kullanabilmesi ve merkez forvetin arkasında verimli oynaması nedeniyle Karetsas, Milan'ın taktik planına oldukça uygundu. Ancak İtalyan ekibi, Gonçalo Ramos ve Mario Gila transferleri için yaklaşık 100 milyon euro harcadığı için şu sıralar mali kaynak yaratmak ve bütçe açmak adına oyuncu satışına odaklanmış durumda.

Özellikle Rafael Leao'nun geleceği netleşene kadar Milan'ın yeni bir transfer yapması zor görünmektedir. Tam da bu faktör, Borussia Dortmund'a transfer yarışında net bir üstünlük sağlamakta ve mutlu sona ulaşma ihtimalini artırmaktadır.