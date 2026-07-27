Micky van de Ven, Tottenham'ın transferdeki yeni hedeflerini övdü

Tottenham Hotspur defans oyuncusu Micky van de Ven, kulübün transfer pazarındaki yeni stratejisi ve geçiş sürecindeki değişiklikler hakkındaki düşüncelerini paylaştı. Avustralya'nın Sidney kentinde devam eden sezon öncesi kampı sırasında BBC Sport'a verdiği röportajda Hollandalı futbolcu, takımın geçen sezonki sonuçlarının tatmin edici olmadığını kabul ederek kulüp yönetiminin ciddi finansal desteğinin oyuncuların moraline olumlu yansıdığını vurguladı. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Hatırlatmak gerekir ki Tottenham geçtiğimiz sezonu zorlu geçirmiş, küme düşme tehlikesiyle karşı karşıya kalmış ve şampiyonluğu üst üste ikinci kez 17. sırada tamamlamıştı. Bu stresli ve zor dönemin ardından kulüp yönetimi kadroda köklü bir yeniliğe gitme kararı aldı. Defans oyuncusunun sözlerine göre, geçen sezonki performanslar takımın seviyesine hiçbir şekilde uymuyor ve artık her şey geride kalarak yeni bir sayfa açılıyor.

Roberto De Zerbi yönetiminde yeni bir dönem

Bu yılın mart ayı sonlarında Tottenham'ın teknik direktörlüğüne getirilen Roberto De Zerbi , hücuma yönelik ve topa sahip olmaya dayalı taktiğiyle takıma yeni bir soluk getirdi. Önceki teknik direktörlerin pragmatik yaklaşımından farklı olarak İtalyan uzman, sahada çok daha çekici ve aktif bir oyun sergilenmesini talep ediyor. Bu durum, zorlu sezonun ardından özgüvenini yitiren futbolcularda büyük bir tutku uyandırdı.

Micky van de Ven, De Zerbi'nin antrenmanlara taşıdığı olumlu enerji ve oyun felsefesinin takıma su ve hava gibi lazım olduğunu belirtti. Defans oyuncusu, yeni teknik direktörün antrenman sürecindeki tutkusunun ve her futbolcuya yaklaşımının takımdaki genel atmosferi tamamen değiştirdiğini özellikle dile getirdi.

Rekor düzeyde transferler ve güçlendirilmiş kadro

Goal.com ve BBC Sport'un bilgilerine göre, Tottenham yönetiminin Roberto De Zerbi'nin fikirlerini hayata geçirme yolundaki çabaları rekor düzeydeki yatırımlarla pekiştirildi. Londra ekibi kısa süre içinde transfer rekorunu iki kez kırarak kadroyu bir dizi yıldız futbolcuyla güçlendirdi:

Mateus Fernandes, West Ham kulübünden 85 milyon sterlin karşılığında transfer edildi;

Newcastle United'dan Sandro Tonali 100 milyon sterlinlik rekor bonservis bedeliyle takıma katıldı;

Brighton'dan Hollandalı defans oyuncusu Jan Paul van Hecke 52 milyon sterline renklerimize bağlandı;

Ayrıca Andrew Robertson, Marcos Senesi ve Martin Dúbravka gibi deneyimli futbolcular serbest oyuncu statüsünde kadroyu güçlendirdi.

Kulüp tarafından gerçekleştirilen 237 milyon sterlinlik devasa yatırım ve transferler, takımın yeni sezondaki hedeflerinin ne kadar ciddi olduğunun göstergesidir. Micky van de Ven'e göre yeni gelen futbolcular takıma çok hızlı adapte olarak genel ortamı daha da iyileştirdi.

Sidney'deki kamp sırasında yeni gelenler ile tecrübeli oyuncular arasındaki uyumun üst düzeyde olduğu dikkat çekiyor. Futbolcu, tüm zorlukların geride kaldığını ve takımın yeni sezonda taraftarlara layık bir oyun sunmaya hazır olduğunu kaydetti.