Xabi Alonso, Chelsea transferleri ve takım planı hakkında konuştu

·48·Spor
Xabi Alonso, Chelsea transferleri ve takım planı hakkında konuştu

Chelsea teknik direktörü Xabi Alonso, yaz transfer dönemi kapanana kadar Londra kulübünün kadrosunda önemli değişiklikler ve hareketlilik yaşanmaya devam edeceğini belirtti. Goal.com'un haberine göre, İspanyol uzman, kulüp rekorunu kıran Morgan Rogers ile takımın ana yıldızı Cole Palmer'ı sahada nasıl birlikte oynatacağı konusunda net bir taktiksel plana sahip olduğunu vurguladı. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Kulüp yaz sezonunda kadroyu kökten yenilemek için büyük meblağlar harcamış olsa da transfer politikası henüz sona ermedi. Haberlere göre Chelsea, Crystal Palace defans oyuncusu Maxence Lacroix'nın transferini bitirmeye çok yakın. 52 milyon sterlinlik bu anlaşma gerçekleşirse, 26 yaşındaki Fransız futbolcu kulübün 2022'den bu yana yaptığı en yaşlı transfer olacak. Bu da yönetim stratejisinde tecrübeye de odaklanılmaya başlandığının bir göstergesi.

Kadroda dengeyi sağlamak ve fazlalık oyunculardan kurtulmak

Ayrıca Valentin Barco'nun Strasbourg'dan kadroya katılması, takımın yedek kulübesi derinliğini artırmayı amaçladığını gösteriyor. Şu anda Chelsea kadrosundaki futbolcu sayısının 40'a yaklaşması teknik heyeti düşündürüyor. Transfer döneminin son haftalarının sadece yeni transferlerle değil, aynı zamanda kadroyu daraltmak ve fazla oyuncuları satmak veya kiralamakla da hatırlanması bekleniyor.

Xabi Alonso, takımdaki sağlıklı rekabeti ve iç huzuru korumak için kadronun kompakt olması gerektiğini çok iyi biliyor. Net fikirlerimiz ve planlarımız var, diye vurguladı teknik direktör. Onun sözlerine göre transfer dönemi kapanana kadar sürpriz hamlelerin ve değişikliklerin olması doğaldır, bu yüzden teknik heyet ve scouting departmanı her duruma hazır olmalıdır.

Morgan Rogers ve Cole Palmer ikilisinin geleceği

Uzmanları en çok düşündüren sorulardan biri, oyun tarzı olarak Cole Palmer'a benzeyen Morgan Rogers'ın sahada nereye yerleşeceğidir. Oyuncuların rollerinin birbirini tekrarlayabileceği endişelerine sert bir yanıt veren Xabi Alonso, onların birlikte harika bir ikili oluşturacağına inandığını belirtti.

Alonso, takıma hem teknik açıdan güçlü hem de mentalitesi yüksek futbolcular gerektiğini vurguladı. Teknik heyet gereken dengeyi bulup her futbolcunun potansiyelinden doğru şekilde yararlanırsa, Chelsea'nin hem toplu hem de topsuz oyunda rakipler için oldukça tehlikeli ve rekabetçi bir takıma dönüşmesi bekleniyor.

ChelseaXabi AlonsoCole PalmerMorgan RogersPremier League
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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