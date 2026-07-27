NVIDIA ve OpenAI 500 Milyar Dolarlık Devasa Projeyi Görüşüyor

·47·Teknoloji
NVIDIA ve OpenAI 500 Milyar Dolarlık Devasa Projeyi Görüşüyor

Yapay zeka pazarının lider oyuncuları olan NVIDIA ve OpenAI, tarihin en büyük veri merkezlerinden (TSOD) birini inşa etmek için müzakereler yürütüyor. The Wall Street Journal tarafından aktarılan bilgilere göre, ABD'nin Ohio eyaletinde kurulması planlanan dev tesisin toplam maliyetinin 500 milyar doları aşması bekleniyor. Bu girişim, yapay zeka teknolojilerinin gelecekteki gelişimini ve altyapısını kökten değiştirebilir. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Projenin temel şartlarına göre NVIDIA, SoftBank'ın enerji birimi tarafından geliştirilen ve 10 GW kapasiteye sahip dev merkez için yaklaşık 250 milyar dolarlık finansal garanti sağlayabilir. Söz konusu garantiler, OpenAI şirketinin tesisi kiralaması ve gerekli borç fonlarını çekmesi için önemli bir adım görevi görecek. Bu durum, şirkete kendi bağımsız hesaplama altyapısına sahip olma yolunu açıyor.

Bağımsız Altyapı ve Stratejik Menfaatler

Günümüzde OpenAI, faaliyetleri için gerekli olan kapasiteleri Microsoft, Amazon ve Oracle gibi büyük ortaklardan kiralıyor. Ohio eyaletindeki yeni kompleks, girişim için kendi sunucu kapasitelerine dayanma yolundaki ilk ciddi adım olacak. Buna karşılık NVIDIA, bu proje aracılığıyla kendi gelişmiş yapay zeka hızlandırıcılarına olan uzun vadeli talebi garanti altına almayı amaçlıyor.

Kaynakların belirttiğine göre taraflar yalnızca altyapı inşaatı ile sınırlı kalmıyor. NVIDIA ayrıca, OpenAI tarafından 350 milyar dolara kadar olan özel çiplerin satın alınmasının finanse edilme olasılıklarını da tartışıyor. Ancak bu büyük tedarik hacmi, yukarıda bahsedilen ilk 250 milyar dolarlık finansal garanti paketine dahil edilmemiştir.

İnşaat Aşamaları ve Uluslararası İşbirliği

Söz konusu dev kompleksin devreye alma süresi ve aşamaları da netleştirildi. Özellikle, kapasitesi yaklaşık 800 MW'ı bulacak ilk etabın 2028 yılında hizmete sokulması planlanıyor. Bu proje, ABD ve Japonya arasındaki devletlararası anlaşmalar çerçevesinde de destekleniyor; bu da Japon yatırımları sayesinde yeni bir doğalgaz santralinin inşa edilmesini içeriyor.

Şunu belirtmek gerekir ki, böyle eşsiz ve güçlü bir altyapı nesnesine yalnızca OpenAI değil, diğer teknoloji devleri de büyük ilgi gösteriyor. Özellikle Anthropic, Microsoft ve Google şirketleri de bu alandan yararlanma imkanlarını değerlendiriyor. Bu durum, gelecekte yapay zeka alanındaki rekabetin daha da artacağının sinyalini veriyor.

NvidiaOpenAISoftBankYapay ZekaTSOD
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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