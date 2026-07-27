Avrupa'da teknoloji dünyasının yeni canlı şovu yayına başladı

·57·Teknoloji
Avrupa'da teknoloji dünyasının yeni canlı şovu yayına başladı

Londralı kurucular Luke Knight ve Ronan Chambers tarafından hayata geçirilen European Technology Network (ETN), genişletilmiş formatını başlatarak haftada beş gün canlı yayın düzenine geçti. TechCrunch'ın haberine göre, söz konusu medya projesi kısa süre içinde Avrupa teknoloji ekosistemindeki en etkili platformlardan biri haline gelmeyi başardı. Bu konuda Techcrunch.com haber veriyor.

Şu anda X ve YouTube platformları üzerinden yayımlanan bu program, 5 milyondan fazla izlenme sayısına ulaştı. İlk başta haftada iki gün ekrana gelen proje, giderek artan ilgi nedeniyle faaliyetlerini keskin bir şekilde genişletmeye karar verdi ve Londra'nın Kings Cross bölgesinde yeni bir stüdyo kiraladı.

Projenin finansal istikrarını sağlamak amacıyla Powerhouse Capital, Axel Springer SE ve ayrıca OpenAI ile DeepMind şirketlerinin melek yatırımcılarının katılımıyla 1,6 milyon dolar tutarında bir seed turu yatırımı toplandı. Alınan yatırımlar ekibi büyütmeye, yeni stüdyo ekipmanlarına ve özel bültenin başlatılmasına yönlendiriliyor.

Avrupalı girişimler için temel platform

Proje yazarlarının belirttiğine göre ETN, Avrupa teknoloji sektörü için büyük bir boşluğu doldurmak amacıyla yaratıldı. Yıl başından bu yana Londra girişimleri Dealroom verilerine göre 14,7 milyar dolar sermaye toplarken, bunlardan altısı 500 milyon dolardan fazla fon çekti. Wayve, Superintelligence, ElevenLabs, Recursive, Ineffable Intelligence ve Isomorphic Labs gibi şirketler bunlar arasında yer alıyor.

Hızla büyüyen bu rakamlar sayesinde şova konuk olma isteğini bildiren başvurular haftada 70'i aştı. Eskiden haftada iki günlük yayına 12 röportajı sığdırmak zor olduğundan, artık her gün üç saatlik canlı yayın ve iki saatlik özel sohbetler formatına geçildi.

Yeni beş günlük yayın takvimi boyunca dünyaca ünlü uzmanlar ve politikacılar, aralarında Sequoia ortağı George Robson ile Birleşik Krallık eski başbakanı ve Anthropic ile Microsoft danışmanı Rishi Sunak'ın da bulunduğu isimlerin konuk olması bekleniyor. Ayrıca daha önce şouda Synthesia kurucusu, Legora finans direktörü, Granola yöneticisi ve Birleşik Krallık'ın ilk AI bakanı Kanishka Narayan da yer aldı.

Gelecek planları ve finansman

Organizatörlerin planına göre gelecekte canlı yayınlarda tartışmalar, yuvarlak masa toplantıları ve Shark Tank tarzı girişim sunumlarının gerçekleştirilmesi planlanıyor. Bu sayede Avrupa'daki risk sermayesi ve AI alanındaki başarıların daha geniş bir şekilde ele alınması amaçlanıyor.

Söz konusu medya projesi, geleneksel medya kuruluşları gibi ağırlıklı olarak reklam gelirleri üzerinden finanse ediliyor. Günümüzde Polymarket tahmin pazarı, Base blockchain şirketi ve ElevenLabs ses teknolojileri girişimi projenin ana sponsorları arasında yer alıyor.

ETNTeknolojiGirişimlerYapay ZekâYatırım
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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