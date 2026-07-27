Zeiss Üretimi Genişletiyor: ASML İçin Önemli Bir Adım

Alman Zeiss Semiconductor Manufacturing Technology (Zeiss SMT) şirketi, ülkede yeni bir üretim üssünün açıldığını duyurdu. Ixbt.com'un haberine göre, bu adım modern mikroçip üretiminde hayati önem taşıyan EUV litografi için optik bileşen hacmini önemli ölçüde artırmayı mümkün kılacak. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Bu olay tüm yarı iletken endüstrisi için devasa bir önem taşıyor. Mesele şu ki, Zeiss SMT dünyadaki tek yüksek hassasiyetli optik tedarikçisi olarak ASML şirketinin EUV tarayıcılarının faaliyetini sağlıyor. Pratikte Zeiss ürünleri olmadan gelişmiş mikroçipleri üretmekte kullanılan modern litografik makineleri yaratmak kesinlikle imkansız.

Üretim Kapasiteleri ve Sınırlamalar

Günümüzde tam olarak Zeiss SMT kapasiteleri ASML ekipmanlarının üretim hızlarını sınırlayan temel faktörlerden biri olarak kabul ediliyor. Şirket yıllık raporunda, bu ortak faaliyetindeki herhangi bir uzun vadeli kesintinin tüm endüstriyi ciddi şekilde etkileyebileceği konusunda uyarında bulunmuştu.

Zeiss, EUV tarayıcıları, bu bağlamda High-NA EUV sistemleri için lensler, aynalar ve aydınlatma sistemleri üretmektedir. Böyle bir tek projeksiyon sistemi 40 binden fazla parçadan oluşmakta olup ağırlığı yaklaşık 12 tonu bulmaktadır. En karmaşık aynalardan birini yapmak ise birkaç ay sürmektedir.

Finansal Göstergeler ve İş Birliği Beklentileri

Üretim hacmini genişletmek amacıyla ASML, ortağına 1,91 milyar avro tutarında kredi ve 1,19 milyar avro avans fonu tahsis etti. Şirketlerin ortak hedefi, her bir EUV makinesinin montaj süresini yaklaşık 22 haftadan 15–16 haftaya kısaltmak ve ürün teslimat hacmini artırmaktır.

Taraflar arasındaki karşılıklı alım hacmi yıldan yıla hızla büyümektedir. 2023 yılında bu gösterge 3,33 milyar avro olurken, 2024 yılında 3,95 milyar avroya ulaştı. Uzmanların tahminlerine göre, 2025 yılında bu rakamın 4,41 milyar avroya ulaşması bekleniyor.