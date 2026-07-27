Zeiss Üretimi Genişletiyor: ASML İçin Önemli Bir Adım

·47·Teknoloji
Zeiss Üretimi Genişletiyor: ASML İçin Önemli Bir Adım

Alman Zeiss Semiconductor Manufacturing Technology (Zeiss SMT) şirketi, ülkede yeni bir üretim üssünün açıldığını duyurdu. Ixbt.com'un haberine göre, bu adım modern mikroçip üretiminde hayati önem taşıyan EUV litografi için optik bileşen hacmini önemli ölçüde artırmayı mümkün kılacak. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Bu olay tüm yarı iletken endüstrisi için devasa bir önem taşıyor. Mesele şu ki, Zeiss SMT dünyadaki tek yüksek hassasiyetli optik tedarikçisi olarak ASML şirketinin EUV tarayıcılarının faaliyetini sağlıyor. Pratikte Zeiss ürünleri olmadan gelişmiş mikroçipleri üretmekte kullanılan modern litografik makineleri yaratmak kesinlikle imkansız.

Üretim Kapasiteleri ve Sınırlamalar

Günümüzde tam olarak Zeiss SMT kapasiteleri ASML ekipmanlarının üretim hızlarını sınırlayan temel faktörlerden biri olarak kabul ediliyor. Şirket yıllık raporunda, bu ortak faaliyetindeki herhangi bir uzun vadeli kesintinin tüm endüstriyi ciddi şekilde etkileyebileceği konusunda uyarında bulunmuştu.

Zeiss, EUV tarayıcıları, bu bağlamda High-NA EUV sistemleri için lensler, aynalar ve aydınlatma sistemleri üretmektedir. Böyle bir tek projeksiyon sistemi 40 binden fazla parçadan oluşmakta olup ağırlığı yaklaşık 12 tonu bulmaktadır. En karmaşık aynalardan birini yapmak ise birkaç ay sürmektedir.

Finansal Göstergeler ve İş Birliği Beklentileri

Üretim hacmini genişletmek amacıyla ASML, ortağına 1,91 milyar avro tutarında kredi ve 1,19 milyar avro avans fonu tahsis etti. Şirketlerin ortak hedefi, her bir EUV makinesinin montaj süresini yaklaşık 22 haftadan 15–16 haftaya kısaltmak ve ürün teslimat hacmini artırmaktır.

Taraflar arasındaki karşılıklı alım hacmi yıldan yıla hızla büyümektedir. 2023 yılında bu gösterge 3,33 milyar avro olurken, 2024 yılında 3,95 milyar avroya ulaştı. Uzmanların tahminlerine göre, 2025 yılında bu rakamın 4,41 milyar avroya ulaşması bekleniyor.

ZeissASMLYarı İletkenTeknolojiÇip
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Antares, Askeri Üstler İçin Küçük Nükleer Reaktörler İnşa Etmek Üzere 470 Milyon Dolar TopladıAntares, Askeri Üstler İçin Küçük Nükleer Reaktörler İnşa Etmek Üzere 470 Milyon Dolar TopladıBugün, 22:55OpenAI Modeli Hugging Face Sistemini Sızdı: Güvenlik ve Kontrol TartışmalarıOpenAI Modeli Hugging Face Sistemini Sızdı: Güvenlik ve Kontrol TartışmalarıBugün, 22:30Threads kullanıcıları artık Meta AI ile özel mesajlarda iletişim kurabilirThreads kullanıcıları artık Meta AI ile özel mesajlarda iletişim kurabilirBugün, 21:51Veri Merkezleri Enerji Şebekesi İçin Yeni Bir Sınav Haline GeliyorVeri Merkezleri Enerji Şebekesi İçin Yeni Bir Sınav Haline GeliyorBugün, 21:50Aeromaks dikey kalkış yapabilen yeni dronunu tanıttıAeromaks dikey kalkış yapabilen yeni dronunu tanıttıBugün, 21:28Google Arama'da Yapay Zeka Ana Format Haline GeliyorGoogle Arama'da Yapay Zeka Ana Format Haline GeliyorBugün, 20:52
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Teknoloji haberler

NASA Karadeniz'deki sıra dışı olayı uzaydan görüntüledi
NASA Karadeniz'deki sıra dışı olayı uzaydan görüntüledi
Yapay zeka aracılığıyla vefat edenlerle iletişim: araştırma beklenmedik sonuçlar verdi
Yapay zeka aracılığıyla vefat edenlerle iletişim: araştırma beklenmedik sonuçlar verdi
Dünya iklimi tehlike altında: “Süper El-Nino” olasılığı yüzde 81'e ulaştı
Dünya iklimi tehlike altında: “Süper El-Nino” olasılığı yüzde 81'e ulaştı
Okyanus tabanında yeni yer kabuğu oluşumu ilk kez canlı olarak gözlemlendi
Okyanus tabanında yeni yer kabuğu oluşumu ilk kez canlı olarak gözlemlendi
Çin'de Hiperrealistik İnsansı Robotların Satışı Başladı: Fiyatlar 146 Bin Dolara Kadar
Çin'de Hiperrealistik İnsansı Robotların Satışı Başladı: Fiyatlar 146 Bin Dolara Kadar
Japon bilim insanları akümülatör dünyasında devrim yarattı: Lityum-kükürtl pil geliştirildi
Japon bilim insanları akümülatör dünyasında devrim yarattı: Lityum-kükürtl pil geliştirildi
Bilim insanları Dünya benzeri bir gezegende ilk kez atmosfer tespit etti
Bilim insanları Dünya benzeri bir gezegende ilk kez atmosfer tespit etti
Apple iPhone 18 Pro ilk kez videoda görüntülendi: Kamera ve tasarımda devrim
Apple iPhone 18 Pro ilk kez videoda görüntülendi: Kamera ve tasarımda devrim