Inter, Curtis Jones transferi için görüşmelerini sürdürüyor

İtalyan ekibi Inter, yaz transfer dönemindeki çalışmalarına devam ederek kadroyu güçlendirmek için yeni adayları değerlendiriyor. Sportitalia'nın haberine göre, İngiltere'nin Liverpool takımının orta sahası Curtis Jones "Nerazzurri"nin radarında kalmaya devam ediyor ve taraflar arasındaki ilgi güncelliğini koruyor. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Kulüp yönetimi savunma hattını güçlendirme konusunda temel anlaşmaya vardı. Edinilen bilgiye göre, Manchester City'nin eski savunmacısı John Stones'un serbest oyuncu statüsünde Milano kulübüne transfer olması bekleniyor. Taraflar, yıllık 4 milyon euro maaş ödenmesi öngörülen iki yıllık sözleşme konusunda anlaşmaya vardılar. Bu transfer için bonservis bedeli ödenmeyecek olması, Inter'in bütçesini korumasına ve tüm odak noktasını Curtis Jones transferine çevirmesine olanak tanıyor.

Liverpool'un pozisyonu ve teknik direktörün planları

Liverpool takımının yeni teknik direktörü Andoni Iraola, basın karşısındaki açıklamalarında İngiliz orta saha oyuncusuna duyduğu büyük saygıyı açıkça dile getirdi. Uzman isim, futbolcuyu bu sezonda da takımında tutmak istediğini belirtti. Ancak teknik adamın açıklamalarına rağmen futbolcunun kendisi İtalya ligine transfer olma ihtimalini dışlamıyor.

2001 doğumlu orta saha oyuncusunun Liverpool ile mevcut sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihine kadar geçerli. Sözleşmenin bitimine daha zaman olması nedeniyle İngiliz kulübü futbolcu için en az 40 milyon euro talep ediyor. Inter ise haziran ayı sonunda yaptığı 25 milyon eurolik teklifin üzerine çıkmış değil. Milano ekibi için bu rakam mevcut finansal koşullarda yüksek kabul ediliyor.

Transferi yavaşlatan faktörler

Davide Frattesi'nin satışının gerçekleşmemesi

Kulübün transfer bütçesinin kısıtlı olması

Liverpool'un talep ettiği bonservis bedelinin yüksekliği

Futbolcunun İtalya'ya transfer olma isteği

Bu yılın ocak ayındaki durumun aksine, şartlar kökten değişti. Günümüzde Davide Frattesi'nin satışının başarısızlıkla sonuçlanması, Curtis Jones transferinin önündeki başlıca engel teşkil ediyor. Inter orta sahadan başka bir futbolcuyu elden çıkarmazsa, İngiliz orta saha oyuncusunu kadrosuna katması zorlaşacaktır.

Buna rağmen Curtis Jones, Inter yönetimine Milan kulübüne transfer olmaya hazır olduğunu defalarca dile getirdi. Henüz resmi teklifler sunulmamış olsa da, bu transfer yolundaki müzakerelerin sezon sonuna kadar devam etmesi bekleniyor.