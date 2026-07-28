Lamine Yamal'ın Kartı Pele ve Lionel Messi'nin Rekorunu Kırdı

Barselona kulübi ve İspanya millî takımı yıldızı Lamine Yamal, yeşil sahadaki başarısının yanı sıra futbol dünyasının transfer ve koleksiyon pazarlarında da yeni bir tarih yazıyor. Goal.com'un haberine göre, futbolcunun nadir bulunan ilk çıkış kartı bir açık artırmada 707.600 ABD Dolarına satılarak futbol efsaneleri Pele ve Lionel Messi'nin rekorlarını geride bıraktı ve mutlak bir rekora imza attı. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Bu büyük yankı uyandıran satış, Goldin's Global Football Auction adlı prestijli açık artırma kapsamında gerçekleşti. Etkinlikte futbol severlerin büyük ilgisini çeken ana lot, Panini'nin 2023-24 sezonu Donruss FIFA koleksiyonuna ait siyah renkli, tek nüsha Kaboom ilk çıkış kartı oldu. Koleksiyonerler arasındaki kıyasıya mücadelenin ardından satış fiyatı birçok kişiyi şaşırtarak 707.600 dolara ulaştı.

Efsaneleri geride bırakan rekor tutar

"One-of-one" statüsüne sahip bu parça, doğası gereği tek bir nüsha olarak var olmasıyla değerlidir. Tam da bu faktör, söz konusu kartı koleksiyonerler için en prestijli ve pahalı ödül haline getirdi. Bu fiyat, Lamine Yamal objeleri için şimdiye kadar kaydedilen en yüksek halka açık miktar olarak kabul ediliyor.

Bu rekor yalnızca yetenekli futbolcunun kişisel başarısı olmakla kalmadı, aynı zamanda aynı müzayedede yer alan futbol kralları Pele ve Lionel Messi'nin en pahalı hatıralarının fiyatlarını da açıkça geride bıraktı. Özellikle 1958 yılına ait Pele ilk çıkış kartı 610.000 dolara satılırken, Lionel Messi'nin 2023-24 Topps Chrome Sapphire koleksiyonuna ait nadir kartı 317.200 dolar değer buldu.

Koleksiyonerler için değerli parçalar

Sonuç olarak Yamal'ın tekli kartı, Pele'nin lotundan yaklaşık 100 bin dolar, Messi'nin kartından ise neredeyse 390,4 bin dolar daha pahalı değer biçildi. Bu rakamlar, son dönemde dünya şampiyonu olan genç futbolcunun etrafındaki devasa ilginin ve pazarlama değerinin ne kadar yüksek olduğunu açıkça göstermektedir.

Açık artırmada sadece ana kart değil, İspanyol kanat oyuncusuna ait diğer nadir eşyalar da yüksek fiyatlara satıldı. Özellikle on nüshadan sekizinci sırada çıkarılan altın renkli Kaboom kartı 189.100 dolar değer biçildi. Ayrıca futbolcunun 2023-24 UEFA Şampiyonlar Ligi sezonunda giydiği ve imzalı Barselona iç saha forması 152.500 dolara satın alındı.

Müzayede evinin verilerine göre, bu üç değerli eşyanın toplamı 1.049.200 doları buldu. Bu durum, modern futbol yıldızlarının hayranlar ve koleksiyonerler için yalnızca sahada değil, sahanın dışında da ne kadar büyük bir değere sahip olduğunu bir kez daha kanıtladı.