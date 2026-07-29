Orta Doğu'da Yeni Gerginlik: İran, ABD Üslerine Balistik Füzeler Attı

·66·Dünya
Orta Doğu'da Yeni Gerginlik: İran, ABD Üslerine Balistik Füzeler Attı

29 Temmuz'u 30 Temmuz'a bağlayan gece, İran İslam Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), İran topraklarından Orta Doğu'daki ABD askeri güçlerine doğru birkaç balistik füze fırlattı. Amerikan askeri komutanlığı bu eylemi "sürpriz bir saldırı girişimi" olarak nitelendirerek bölgedeki tüm birliklerin yüksek muharebe hazırlık durumuna getirildiğini bildirdi.

Zamin.uz CENTCOM açıklaması, kaynakların bilgileri ile ABD ve İran arasındaki askeri-siyasi çatışmanın son detaylarını sunmaktadır.

1. CENTCOM: Tüm füzeler havada imha edildi

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) tarafından yayımlanan resmi bilgiye göre, Tahran tarafından fırlatılan tüm balistik füzeler hava savunma sistemleri tarafından havada başarıyla vurularak düşürüldü.

Şu anda bölgedeki ABD birlikleri en yüksek muharebe hazırlık durumunu korumakta ve durum dikkatle izlenmektedir.

CENTCOM açıklamasından:

«İran topraklarından fırlatılan balistik füzeler füze savunma sistemlerimiz tarafından havada etkisiz hale getirildi. Bölgedeki ABD güçleri yüksek muharebe hazırlığında kalmaya devam ediyor ve her türlü tehdide derhal karşılık vermeye tamamen hazırdır.»

2. Ürdün'deki ABD Üssüne Saldırı ve Trump'ın "Duraklatma" Kararı

Axios gazetecisi Barak Ravid'in kendi kaynaklarına dayandırarak bildirdiğine göre, İran'ın füze saldırıları Ürdün'de bulunan ABD askeri üssünü hedef aldı.

Dikkat çekici olan husus, bu saldırının ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a karşı geniş çaplı askeri operasyonları geçici olarak durdurmaya karar vermesinin ardından Tahran tarafından gerçekleştirilen ilk açık füze saldırısı olmasıdır.

3. Gerginliğin Kronolojisi: Hürmüz Boğazı ve Gece Hava Saldırıları

Washington ve Tahran arasındaki askeri çatışma temmuz ayı ortalarında en yüksek zirvesine ulaşmış idi:

  • 12-24 Temmuz tarihleri: ABD havacılığı, İran topraklarındaki askeri tesisere seri gece hava saldırıları düzenledi. Washington bunu Hürmüz Boğazı'ndaki ticari tankerlerin güvenliğini sağlamak ve İran'ın kapasitesini sınırlandırmak olarak açıkladı.

  • Anlaşmanın İhlali: ABD verilerine göre DMO, Washington ve Tahran arasındaki çerçeve barış anlaşmasının şartlarına rağmen Hürmüz Boğazı'ndaki tankerlere saldırılarını sürdürmüş ve komşu ülkelerdeki ABD üslerine saldırılar düzenlemiştir.

  • Kayıplar ve Uyarı: 21 Temmuz'da Donald Trump, Amerikalı askerlerin hayatını kaybetmesi nedeniyle İran'ı "kat kat daha sert bir yanıtın" beklediği konusunda uyarmıştı. Yeni gerginliğin başlamasından bu yana CENTCOM, 3 Amerikalı askerin hayatını kaybettiğini doğruladı.

4. Trump İran'a Yönelik Saldırıları Neden Ertelemişti?

The New York Times gazetesinin yazdığına göre, 24 Temmuz'dan sonra taraflar birkaç gün karşılıklı saldırılardan kaçındı. Donald Trump, üst düzey danışmanlarıyla yaptığı kapalı toplantıda İran'a karşı yapılacak bir sonraki geniş çaplı saldırıları erteleme kararı almıştı.

Gazeteye göre, bu karara iki temel faktör sebep olmuştur:

  1. Stokların Azalması: Hava savunma sistemleri, özellikle Patriot sistemleri için füze-önleyici stoklarının azalmakta olması.

  2. Ekonomik Tehdit: Tarafların tam çaplı askeri çatışmasının dünya enerji piyasalarında ve küresel ekonomide ağır bir kriz yaratma tehdidi.

ABD ve İran arasındaki askeri çatışmaya dair temel faktörler

Boyut / Kriter

Detaylar

Olay Tarihi

29 Temmuz'u 30 Temmuz'a bağlayan gece

Saldırı Türü

İran topraklarından fırlatılan balistik füzeler

Hedef

Ürdün'deki ABD üssü ve Orta Doğu'daki ABD güçleri

HDS Sonucu

CENTCOM: Tüm füzeler havada vurularak düşürüldü

ABD Askeri Kayıpları

Gerginlik süresince 3 asker hayatını kaybetti

ABD'nin Duraklatma Sebepleri

Patriot füzeleri kıtlığı riski ve küresel enerji krizi

Orta Doğu'daki askeri gerilim, füze saldırıları ve enerji güvenliği meseleleri doğrudan dünya ekonomisini ve siyasetini etkilemektedir.

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Sizce İran'ın bu defaki füze saldırısından sonra ABD, İran topraklarına yeniden geniş çaplı hava saldırıları başlatacak mı? Düşünce ve tahminlerinizi yorumlarda bırakın!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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