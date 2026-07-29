City Doğu Asya Turuna Çıktı: Mareska'nın İlk Maçı ve Kadroda Husanov Var!

“Manchester City”, yeni teknik direktörü Enzo Maresca yönetiminde sezon öncesi ilk kampını gerçekleştirmek üzere Doğu Asya ülkelerine hareket etti. Dikkat çekici bir şekilde, Asya turuna çıkan 28 kişilik kadroda Özbekistanlı yetenekli defans oyuncusu Abduqodir Husanov da yer aldı.

Zamin.uz “Vatandaşlar”ın seyahat öncesi oluşan kadrosunun, yaklaşan çekişmeli hazırlık maçlarının ve yeni teknik adamın planlarının detaylarını sunuyor.

1. Maresca'nın İlk Sınavı ve Beklenenden Güçlü Bir Kadro

46 yaşındaki İtalyan uzman Enzo Maresca, 20 Temmuz'dan bu yana kulüp akademisinde ilk grupla antrenmanları sürdürüyor. Kuzey Amerika'da düzenlenen Dünya Kupası'nın ardından bir dizi önde gelen milli takımın (İngiltere, Norveç, İspanya ve Fransa) futbolcularına 4 haftalık tatil verildiği için takuma dönüşleri ağustos ortasına ertelendi.

Yine de Dünya Kupası'na katılmayan ve turnuvadan erken ayrılan deneyimli ile yetenekli futbolcular sayesinde beklenenden çok daha güçlü bir kadro toplandı ve Doğu Asya'ya hareket edildi.

Sezon Öncesi Hazırlık Hakkında: Enzo Maresca'nın belirttiği gibi, bu kampta ana odak noktası sonuçtan ziyade taktiksel uyum ve takım oyununu şekillendirmek olacak. Sportif direktör Hugo Viana için de bu seyahat, transfer dönemi kapanana kadar futbolcuları rekabet ortamında gözlemlemek adına son derece önemlidir.

2. “Manchester City”nin 28 Kişilik Asya Turu Kadrosu

Asya'ya giden kadroda deneyimli yıldızlar, yedek oyuncular ve genç yetenekler yer alıyor:

Kaleciler: Gianluigi Donnarumma, Marcus Bettinelli, Max Shabo, Jack Wint.

Defanslar: Rico Lewis, Matty Henderson-Hall, Max Alleyne, Abduqodir Husanov , Vitor Reis, Stephen Mfuni, Josko Gvardiol, Kaden Braithwaite, Rayan Aït-Nouri.

Orta Sahalar: Nico González, Mateo Kovacic, Tijjani Reijnders, Ksave Parker, Floyd Samba, Jeyden Heskey, Divine Mukasa, Ryan McAidoo, Claudio Echeverri, Phil Foden.

Forvetler: Antoine Semenyo, Savinho, Mahamadou Sangare, Divin Mubama, Jeremy Monga.

3. Hazırlık Maçları ve Resmi Sezonun Başlangıcı

Manchester City, Asya seyahati kapsamında Avrupa ve Asya'nın tanınmış takımlarına karşı sahaya çıkacak:

Tarih Rakip Yer 1 Ağustos Inter (İtalya) Hong Kong 5 Ağustos K-League Yıldızlar Karması Seul (Güney Kore) 9 Ağustos Atlético Madrid (İspanya) Doğu Asya

Asya turu sona erdikten sonra Manchester City'yi resmi müsabakalar bekliyor: 16 Ağustos günü Community Shield kapsamında Arsenal'e karşı kilit maç oynanacak, 23 Ağustos günü ise Premier League'in ilk haftasında Bournemouth ile karşılaşılacak.

Tur Hakkındaki Temel Gerçekler

Özellik / Kriter Detaylar Teknik Direktör Enzo Maresca (İtalya, 46 yaşında) Tur Bölgesi Doğu Asya (Hong Kong, Güney Kore vb.) Kadro Boyutu 28 futbolcu Özbek Futbolcu Abduqodir Husanov (Defans) İlk Resmi Kupa Maçı 16 Ağustos (Arsenal'e karşı Community Shield)

Abduqodir Husanov'un ve Manchester City'nin yeni teknik direktörü yönetimindeki ilk adımlarının Özbek futbol severler için son derece heyecan verici geçeceği kesin.

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