ABD'de 20 yıldır aranan cinayet şüphelisi Meksika'da polis memuru olarak çalışıyormuş

ABD'nin Ohio eyaletinde 2004 yılında meydana gelen cinayet davasında aranan Antonio Liano, yaklaşık 20 yıl sonra yakalandı. Yapılan incelemede, onun Meksika'da sadece saklanmakla kalmayıp yerel bir polis memuru olarak çalıştığı ortaya çıktı.

Liano, Ohio'daki bir barda çıkan kavga ve ardından yaşanan çatışmada bir kişinin ölümüne karıştığı suçlamasıyla karşı karşıyaydı. 2005 yılında mahkeme hakkında tutuklama emri çıkardı. Bunun üzerine Meksika'ya kaçtı.

Aranan şahıs, Oaxaca eyaletindeki küçük kasabalardan birinde kalmaya başladı. Zamanla yerel halk arasında güven kazanarak polis teşkilatına kabul edildi.

Antonio Liano tam da polis memuru olarak görev yaptığı sırada gözaltına alındı. Şimdi Ohio'da yaklaşık 20 yıl önce işlenen cinayet davasından dolayı hesap vermesi bekleniyor.