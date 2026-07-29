Starlink Irak'ta resmi olarak faaliyete başladı: tarife ve fiyatlar açıklandı

Elon Musk'a ait SpaceX şirketi, Irak Cumhuriyeti'nde Starlink uydu internet ağını resmi olarak başlattı. Ixbt.com'un bildirdiğine göre bu adım, ülke nüfusuna geleneksel kablolu altyapıdan tamamen bağımsız olarak yüksek hızlı küresel ağa bağlanma imkanı sunuyor ve bölgede dijital iletişim kalitesinin artırılmasında önemli bir rol oynuyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Ağ kapsamındaki yeni Irak kapsama alanı ve resmi hizmet sayfasının ekran görüntüsü ilk olarak tanınan içeriden öğrenen (insider) Sawyer Merritt tarafından yayımlandı. Buna göre Iraklı kullanıcılar için halihazırda ev kullanımına yönelik özel Residential tarifesi sunulmuş olup, bu tarife saniyede 100 Mbps'ye kadar hız sağlayabilmektedir.

Bağlantı fiyatları ve ekipman maliyeti

Yeni hizmetten yararlanmak isteyenler için aylık abonelik ücreti 131.500 Irak dinarı olup, bu tutar yaklaşık 100 ABD dolarına denk gelmektedir. Ayrıca ağa bağlanmak için gerekli olan Starlink V4 ekipman seti 525.000 Irak dinarı olarak fiyatlandırılmıştır.

Bu projenin hayata geçmesi, Haziran 2026'da Irak yetkilileri tarafından SpaceX şirketine ülke topraklarında faaliyet göstermesi için resmi lisans verilmesinin ardından mümkün oldu. Bu da hizmetin yasal ve istikrarlı bir şekilde çalışmasını garanti ediyor.

Küresel ölçekte büyüme ve gelecek planları

Starlink, dünyanın herhangi bir noktasında geniş bantlı yüksek hızda internet bağlantısı sağlamak amacıyla oluşturulmuş devasa bir küresel uydu ağıdır. Günümüzde Dünya yörüngesinde on binlerce Starlink uydusu başarıyla görev yapmaktadır.

Dünya genelinde bu hizmetten yararlanan abone sayısı halihazırda 12 milyonu aşmış olup, sistem dünyanın 160 ülkesini kapsamaktadır. Şirket imkanlarını daha da genişletmeyi planlamakta olup, özellikle yeni nesil V3 uydularının Starship yardımıyla uzaya fırlatılması 2026 yılı için planlanmaktadır.