Barcelona, Flick'in Talebiyle Yeni Forvet Arıyor: Ana Hedef Kim?

Katalonya kulübü Barcelona, yeni sezon öncesinde teknik direktör Hans-Dieter Flick'in talebi doğrultusunda hücum hattını güçlendirmek için aktif bir şekilde çalışıyor. "Blaugrana" spor yönetimi, Alman uzmanın isteklerini yerine getirmek amacıyla transfer pazarında ana ve yedek adayları belirledi. Bu konuda Sport.es haber yayınladı.

Zamin.uz Katalanların transfer hedefleri, adayların performansları ve transfer ücretleri hakkındaki detayları sunuyor.

1. Ana hedef: Julián Álvarez ve 120 milyonluk transfer

Kaynakların bilgilerine göre, Barcelona'nın transfer kısa listesindeki bir numaralı aday — Atlético Madrid kulübü ve Arjantin millî takımı forveti Julián Álvarez konumunda bulunuyor.

Álvarez geçen sezon "rojiblancos" formasıyla 49 maça çıkıp 20 gol attı ve 9 asist yaptı. O, ayrıca turnuvada Arjantin millî takımı kadrosunda sekiz karşılaşmanın tamamında forma giyip 1 kez rakip kaleyi havalandırdı.

Barcelona'nın transfer planı: Hans-Dieter Flick, takımın hücum hattında daha skorer ve çok yönlü bir forvet görmeyi istiyor. Álvarez'in Atlético ile mevcut sözleşmesi 2030 yılı yazına kadar devam etmekte olup, Transfermarkt portalı onun transfer değerini 120 milyon euro olarak değerlendiriyor.

2. Yedek seçenek: Bournemouth'un 20 yaşındaki yeteneği Eli Kroupi

Eğer Atlético'dan Álvarez'in transferini gerçekleştirme imkânı olmazsa, Katalan kulübü B planını da hazırlamış durumda. Bu, İngiltere'nin Bournemouth kulübünde top koşturan 20 yaşındaki Fransız forvet Eli Kroupi'dir.

Kroupi geçen sezon Bournemouth kadrosunda 35 maça çıkıp 13 gol atmayı başardı. Transfermarkt verilerine göre, genç Fransız forvetin piyasa değeri 70 milyon euro civarında değerlendiriliyor. Onun da kulübüyle sözleşmesi 2030 yılı yazına kadar sürmektedir.

Barcelona'nın hedefindeki forvetlerin istatistikleri

Futbolcu Mevcut Kulübü Geçen Sezonki İstatistikleri Değeri (Transfermarkt) Sözleşme Süresi Julián Álvarez Atlético Madrid 49 maç / 20 gol / 9 asist €120 mln 2030'a kadar Eli Kroupi Bournemouth 35 maç / 13 gol €70 mln 2030'a kadar

Barcelona'nın yeni sezon öncesi transfer hamleleri ve Hans-Dieter Flick'in yeni takım kurma planları futbol kamuoyunun odağında yer alıyor.

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Sizce Barcelona için hangi forvet daha uygun — tecrübeli Julián Álvarez mi yoksa gelecek vadeden Eli Kroupi mi? Görüş ve tahminlerinizi yorumlarda bırakın!