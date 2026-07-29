Mark Zuckerberg: Yapay zeka herkes için erişilebilir olmalı

·38·Teknoloji
Mark Zuckerberg: Yapay zeka herkes için erişilebilir olmalı

Meta CEO'su Mark Zuckerberg, yapay zeka teknolojilerinin geleceğine ve bunun topluma etkisine adanmış kapsamlı bir açık mektup yayınladı. Bu açıklama, modern dijital pazarın temel eğilimlerine farklı bir yaklaşım sunduğu için teknoloji dünyasında büyük yankı uyandırdı. Zuckerberg'e göre önümüzdeki yıllardaki en temel görev, son derece güçlü yapay zeka sistemlerinin sınırlı sayıdaki büyük kuruluşun veya devlet yapısının elinde toplanmasını önlemektir. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

ixbt.com'un bildirdiğine göre Meta CEO'su, yapay zekanın sadece mevcut süreçleri otomatikleştiren bir araç değil, aynı zamanda yeni bilgi, teknoloji ve iş kurma aracı olması gerektiğini vurguladı. Ona göre kişisel süper zeka; insanların ilaç geliştirmesine, kendi şirketlerini kurmasına, yeni becerileri daha hızlı öğrenmesine ve günlük görevleri daha verimli çözmesine yakından yardımcı olacak. Yapay zekanın toplumun gelişimine yapacağı ana katkının insan emeğini sadece değiştirmek değil, yeni buluşlar yaratmak olması bekleniyor.

Merkezi kontrole karşı çıkış

Zuckerberg mesajında, yapay zeka üzerinde merkezi kontrol kurma fikrini sert bir şekilde eleştirdi. Ona göre bu tür gelişmiş teknolojilere yalnızca dar bir grubun sahip olması, ekonomi, bilim ve siyaset üzerinde son derece olumsuz bir etki yaratacaktır. Bunun yerine, herkesin kendi kişisel yapay zeka asistanına sahip olacağı bir modelin hayata geçirilmesi öneriliyor.

Yazar bu durumu açıklamak için ilginç bir heykel veya hukuk örneği veriyor. Düşünün ki, yalnızca tek bir kişinin son derece akıllı bir avukatı olsaydı, o mahkeme sürecinde haksız bir üstünlük elde ederdi. Ancak herkesin kendi kişisel akıllı asistanı olduğunda, insanlar birbirini ve büyük kurumların otoritesini doğal olarak dengeleyecektir. Bu ise hukuki ve sosyal adaleti daha da güçlendirecektir.

İş gücü piyasası ve yeni fırsatlar

Meta lideri, süper zekanın yaygınlaşmasının iş gücü piyasasını yok etmeyeceğine, aksine tamamen yeni fırsatların kapısını aralayacağına katı bir şekilde inanıyor. Öngörüsüne göre gelecekte kendi işini kurma süreci büyük ölçüde kolaylaşacak, ekonomi daha girişimci bir ruh kazanacak ve küçük şirketlerin sayısı keskin bir şekilde artacaktır.

Şirketin yaklaşımına göre, yapay zekayı geliştirme süreci mutlak özgürlük, açık araştırmalar, girişimcilik ve yeni teknolojilerden eşit yararlanma ilkelerine dayanmalıdır. İlginçtir ki, Mark Zuckerberg'in bu açık mektubunun bağlantısını tanınmış girişimci Elon Musk da kendi sayfasında paylaşmış ve bu durum teknoloji camiasının dikkatini bir kez daha çekmiştir.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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