Manchester City kanat oyuncusu Tottenham'a transfer olmayı talep etti

·38·Spor
Manchester City kanat oyuncusu Tottenham'a transfer olmayı talep etti

Manchester City”nin Brezilyalı kanat oyuncusu Savio, kariyerini Londra kulübü Tottenham'da sürdürmeye karar verdi. 22 yaşındaki futbolcu, transferle ilgili kesin kararını "şehrin mavileri" yönetimine bildirdi. Bu durum, tanınmış içeriden bilgi sağlayan gazeteci Ben Jacobs tarafından sosyal medya hesaplarında duyuruldu.

Zamin.uz bu beklenmedik transferin detaylarını, kulüpler arasındaki müzakerelerin durumunu ve futbolcunun istatistiklerini sunuyor.

1. Savio City'den ayrılmak istiyor: İkinci girişim

Gazeteci Ben Jacobs'a göre, Brezilyalı yetenek aslında geçen yılın yaz aylarında Londra ekibine transfer olmak istiyordu. Ancak o dönemde "Manchester City” yönetimi ve teknik heyet bu anlaşmaya onay vermemiş ve futbolcuyu takımda tutmuştu.

Buna rağmen Savio Londra'ya taşınma fikrinden vazgeçmedi ve bu kez kulüp yönetiminin önüne şart koyarak ayrılma kararı aldığını belirtti.

Manchester City kanat oyuncusu Tottenham'a transfer olmayı talep etti

2. Müzakereler devam ediyor: Bonservis bedeli ve istatistikler

Şu anda kulüpler arasında doğrudan görüşmeler devam ediyor, ancak transfer konusunda henüz nihai bir anlaşmaya varılmış değil.

Transferin etrafındaki durum:

Futbolcu Manchester ekibiyle vedalaşmaya hazır olsa da, "Manchester City” finansal ve taktiksel açıdan karlı bir anlaşma bekliyor. Transfer dönemi kapanana kadar bu anlaşmanın resmiyet kazanabileceği söylenebilir.

Savio ve olası transfer hakkında temel gerçekler

Özellik / Kriter

Detaylar

Futbolcu

Savio (Brezilya)

Yaş

22 yaşında

Mevcut kulübü

«Manchester City»

Gitmek istediği kulüp

«Tottenham» (Londra)

Güncel piyasa değeri (Transfermarkt)

€35 mil

Geçen sezonki istatistikleri

36 maç / 4 gol / 3 asist

Ana kaynak

Gazeteci Ben Jacobs

Manchester City kanat oyuncusu Tottenham'a transfer olmayı talep etti

İngiltere Premier Lig'deki üst düzey kulüpler arasındaki bu tür ses getiren transferler, yeni sezon öncesi heyecanı daha da artırıyor.

Bu sıcak makaleyi hemen arkadaşlarınıza, meslektaşlarınıza ve Premier Lig fanatik gruplarına gönderin!

Sizce Manchester City, Savio'yu Tottenham'a göndermeli mi? Londra kulübünde ilk 11 oyuncusu olabilir mi? Düşünce ve tahminlerinizi yorumlarda paylaşın!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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