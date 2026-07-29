Manchester City kanat oyuncusu Tottenham'a transfer olmayı talep etti

“Manchester City”nin Brezilyalı kanat oyuncusu Savio, kariyerini Londra kulübü Tottenham'da sürdürmeye karar verdi. 22 yaşındaki futbolcu, transferle ilgili kesin kararını "şehrin mavileri" yönetimine bildirdi. Bu durum, tanınmış içeriden bilgi sağlayan gazeteci Ben Jacobs tarafından sosyal medya hesaplarında duyuruldu.

Zamin.uz bu beklenmedik transferin detaylarını, kulüpler arasındaki müzakerelerin durumunu ve futbolcunun istatistiklerini sunuyor.

1. Savio City'den ayrılmak istiyor: İkinci girişim

Gazeteci Ben Jacobs'a göre, Brezilyalı yetenek aslında geçen yılın yaz aylarında Londra ekibine transfer olmak istiyordu. Ancak o dönemde "Manchester City” yönetimi ve teknik heyet bu anlaşmaya onay vermemiş ve futbolcuyu takımda tutmuştu.

Buna rağmen Savio Londra'ya taşınma fikrinden vazgeçmedi ve bu kez kulüp yönetiminin önüne şart koyarak ayrılma kararı aldığını belirtti.

2. Müzakereler devam ediyor: Bonservis bedeli ve istatistikler

Şu anda kulüpler arasında doğrudan görüşmeler devam ediyor, ancak transfer konusunda henüz nihai bir anlaşmaya varılmış değil.

Transferin etrafındaki durum: Futbolcu Manchester ekibiyle vedalaşmaya hazır olsa da, "Manchester City” finansal ve taktiksel açıdan karlı bir anlaşma bekliyor. Transfer dönemi kapanana kadar bu anlaşmanın resmiyet kazanabileceği söylenebilir.

Savio ve olası transfer hakkında temel gerçekler

Özellik / Kriter Detaylar Futbolcu Savio (Brezilya) Yaş 22 yaşında Mevcut kulübü «Manchester City» Gitmek istediği kulüp «Tottenham» (Londra) Güncel piyasa değeri (Transfermarkt) €35 mil Geçen sezonki istatistikleri 36 maç / 4 gol / 3 asist Ana kaynak Gazeteci Ben Jacobs

İngiltere Premier Lig'deki üst düzey kulüpler arasındaki bu tür ses getiren transferler, yeni sezon öncesi heyecanı daha da artırıyor.

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Sizce Manchester City, Savio'yu Tottenham'a göndermeli mi? Londra kulübünde ilk 11 oyuncusu olabilir mi? Düşünce ve tahminlerinizi yorumlarda paylaşın!