Telegram Kurucusu Pavel Durov Uluslararası Aramaya Verildi

·36·Teknoloji
Telegram Kurucusu Pavel Durov Uluslararası Aramaya Verildi

Telegram mesajlaşma uygulamasının kurucusu Pavel Durov hakkında Rusya Federal Güvenlik Servisi tarafından ceza davası açıldı ve kendisi uluslararası aramaya çıkarıldı. RIA Novosti ve diğer kaynakların bildirdiğine göre, girişimci terörizme yardım etmekle suçlanıyor ve bu karar küresel IT topluluğu ile mesajlaşma uygulaması kullanıcıları arasında ciddi endişelere yol açtı. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

FSS verilerine göre, Pavel Durov'a Rusya Ceza Kanunu'nun 205.1 maddesinin 1.1 kısmı uyarınca resmi suçlama yöneltildi. Bu madde terör faaliyetine yardım suçlarını kapsıyor ve soruşturma organları düzeyinde sert önlemler alınmasına temel oluşturdu.

Kurumun iddiaları ve güvenlik sorunları

Rusya özel servisinin vurguladığına göre, Telegram yönetimi ülke topraklarında sabotaj ve terör eylemlerinin hazırlanmasında kullanılan ile siber dolandırıcılığı organize eden kanal, sohbet ve botların silinmesi taleplerini yerine getirmedi. Kurum temsilcileri bu durumların insan hayatını kaybetmesine ve milyarlarca maddi zararın oluşmasına neden olduğunu iddia ediyor.

Günümüzde dünyanın en büyük ve popüler platformlarından biri olan Telegram, 2013 yılında Pavel Durov tarafından yaratılmıştı. Bugün mesajlaşma uygulamasının aylık aktif kitlesi bir milyarı aşmış olup, milyonlarca insan için temel iletişim ve bilgi kaynağı sayılıyor.

Mesajlaşma uygulaması ve yöneticisinin tutumu

Söz konusu uluslararası arama ve ceza davasının ilan edildiği sırada Pavel Durov ile Telegram platformunun resmi temsilcilerinin Rusya otoritesinin bu kararına yönelik resmi bir açıklama yapmadığı bildirildi. Durum çevresindeki bilgi alanı gerginliğini koruyor.

Hatırlatmak gerekir ki, Telegram daha önce de çeşitli devletlerin güvenlik ve veri sağlama konusundaki talepleri nedeniyle büyük tartışmalarla karşılaşmıştı. Ancak mevcut suçlamalar ve uluslararası aramaya verilme süreci, platformun gelecekteki faaliyeti ile küresel ölçekteki hukuki statüsüne nasıl bir etki yapacağı uzmanlar tarafından dikkatle takip ediliyor.

TelegramPavel DurovFSSUluslararası AramaTeknoloji
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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