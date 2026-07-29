Zidan, Fransa millî takımındaki yeni dönemi ve oyun tarzını açıkladı

·33·Spor
Zidan, Fransa millî takımındaki yeni dönemi ve oyun tarzını açıkladı

Fransa millî takımının yeni teknik direktörü Zinedine Zidane "Horozlar"ın onun yönetiminde nasıl bir oyun sergileyeceğini, teknik direktörlük felsefesini ve önüne koyduğu üst düzey hedefleri ilk kez detaylı bir şekilde anlattı.

Zamin.uz efsanevi teknik adamın Fransa Futbol Federasyonunun (FFF) resmi sitesine verdiği röportajın detaylarını ve sözleşmenin temel şartlarını sunar.

1. "Real'deki gibi bir tarz ve eylül ayında detaylı tanıtım"

54 yaşındaki uzman, taktiksel fikirleri ve takımın sahadaki hareketleri hakkında eylül ayında düzenlenecek basın toplantısında tam bilgi vereceğini belirtti. Millî takımın oyununun Real Madrid'deki başarılı dönemine benzer olacağını vurguladı.

Zidane için Fransa millî takımını çalıştırmak, antrenörlük kariyerinde mantıki ve doğal bir adımdır.

Zinedine Zidane'ın oyun tarzı hakkındaki düşünceleri:

"Oyun tarzımı yakında göreceksiniz. Bunu eylül ayındaki basın toplantısında detaylıca konuşacağız. Orada fikirlerimi kısaca açıklayacağım. Her şeyi tartışmak için zamanımız olacak. Tarzım, Real'de yaptığım işe benzer olacak. Fransa millî takımı, antrenörlük yolumun mantıki bir devamıdır."

2. Sahadaki liderlikten teknik direktörlük liderliğine

Zamanında klasik 10 numara olarak sahada eşsiz bir oyun sergileyen Zidane'ı her zaman hücum futbolu ve gol atma tutkusu motive etmiştir. Yine de takımdaki dengenin önemine özellikle dikkat çekti.

Zidane, futbolculuk döneminde olduğu gibi teknik direktör olarak da gerçek bir lider olmayı ve Fransızların galibiyet serisini devam ettirmeyi temel görev olarak belirledi.

Liderlik ve zafer hedefleri hakkında:

"Sahada bir liderdim, şimdi ise tecrübemle teknik direktör olarak da lider olmak istiyorum. Her türlü imkâna sahibiz: harika futbolcular, yakın zamanda oluşacak teknik heyet. Lider olarak temel görevim, bu takımın galibiyetlerini sürdürmesini sağlamaktır."

Zinedine Zidane'ın göreve getirilmesiyle ilgili temel gerçekler

Açısından / Kriter

Detaylar

Yeni Teknik Direktör

Zinedine Zidane (54 yaşında)

Kuruluş

Fransa Futbol Federasyonu (FFF)

Sözleşme Süresi

2030 Dünya Kupası'nın sonuna kadar

Açıklanma Tarihi

28 Temmuz, Salı

Oyun Felsefesi

Real Madrid tarzına benzer, hücum futbolu ve dengeli

Sonraki Önemli Adım

Eylül ayındaki resmi basın toplantısı

Zinedine Zidane'ın Fransa millî takımının teknik direktörlüğüne başlaması, dünya futbolundaki en büyük olaylardan biri haline geldi.

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Sizce, Zidane, Fransa millî takımıyla Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası'nda zafer kazanabilecek mi? Düşünce ve tahminlerinizi yorumlarda bırakın!

Zinedine ZidaneFransaReal MadridFransa Futbol FederasyonuZamin.uz
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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