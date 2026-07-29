Aylardır sahibinin mezarını terk etmeyen kedi herkese örnek oluyor

·31·Dünya
Aylardır sahibinin mezarını terk etmeyen kedi herkese örnek oluyor

Türkiye'nin Aydın ilinde hayatını kaybeden 75 yaşındaki kadının kedisi aylardır mezarının başından ayrılmıyor. Hayvanın her gün aynı yerde kalması mezarlık çalışanlarının ve burayı ziyaret edenlerin dikkatini çekti.

Mezarlık görevlileri kedinin sürekli bir mezar başında oturduğunu fark ederek kime ait olduğunu araştırdı. Yapılan araştırmada kedinin vefat eden kadının evinde bakıldığı ve onunla birlikte yaşadığı belirlendi.

Kadının ölümünün ardından kedinin mezarlığa nasıl geldiği tam olarak bilinmiyor. Ancak aylardır sahibinin mezarı yanında yaşayıp neredeyse hiç oradan ayrılmadığı ifade ediliyor.

Mezarlığı ziyaret edenler kediye su ve yiyecek bırakıyor. Birçok kişi hayvanın sahibine olan bağlılığını vefalılık olarak değerlendiriyor.

TürkiyeAydın
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editör
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