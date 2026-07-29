Zidane, Fransa Milli Takımı'ndaki teknik ekibini açıkladı

·45·Spor
Zidane, Fransa Milli Takımı'ndaki teknik ekibini açıkladı

Fransa millî takımının yeni teknik direktörü Zinedine Zidane ekibinde kimlerin yer alacağı ve uzman seçimindeki kriterleri hakkında özel olarak durdu. Efsanevi teknik direktör, Real Madrid'deki zafer dolu dönemlerinde kendisine eşlik eden sadık ekibiyle Fransa Futbol Federasyonunda da birlikte çalışacağını doğruladı.

Zamin.uz Zidane'ın son açıklamalarını, teknik ekibin kadrosunu ve sözleşmenin önemli detaylarını sunuyor.

1. "Sadakate değer veririm": Real'deki test edilmiş kadro millî takıma taşınıyor

Zidane'ın vurguladığı gibi, teknik ekibi tamamen oluşturuldu ve resmî tanıtım eylül ayında yapılacak. Yeni ekibin ana çekirdeğini, Real Madrid kulübünde Şampiyonlar Ligi kupasını üst üste üç kez birlikte havaya kaldıran deneyimli uzmanlar oluşturuyor.

Ayrıca takıma iki veya üç yeni uzmanın daha davet edilmesi bekleniyor.

Zinedine Zidane'ın teknik ekibi hakkındaki sözlerinden:

"Herkesi eylül ayında tanıtırız, ancak teknik ekibim kuruldu. Bu, pratikte Real'de birlikte çalıştığım kadro, muhtemelen iki veya üç yeni uzmanla birlikte.

Ben sadakate değer veren bir insanım ve birlikte çalıştığım insanlar da bunu gösterdiler. Bu yola birlikte devam edeceğiz."

Zinedine Zidane ve Fransa millî takımıyla ilgili temel gerçekler

Unsur / Kriter

Detaylar

Teknik Direktör

Zinedine Zidane (54 yaşında)

Sözleşme Süresi

2030 Dünya Kupası'nın sonuna kadar

Açıklanma Tarihi

28 Temmuz Salı

Teknik Ekip

Real Madrid'deki sadık ekip + 2-3 yeni uzman

Ekip Tanıtımı

Eylül ayının başında

2. 2030 Dünya Kupası'na kadar sürecek uzun vadeli proje

Hatırlatmak gerekirse, 28 Temmuz Salı günü Fransa Futbol Federasyonu (FFF), 54 yaşındaki uzmanla resmî sözleşme imzalandığını duyurmuştu. Bu anlaşma 2030 Dünya Kupası'nın sonuna kadar geçerli olacak.

Zidane ve "çelik gibi" deneyimli ekibi, Fransa futbolunda yeni bir zafer dönemi başlatmayı ve ana uluslararası turnuvalarda şampiyonluklar kazanmayı temel amaç olarak belirledi.

Zinedine Zidane'ın Fransa millî takımının başına geçmesi ve kendi güvendiği ekibini kurması futbol dünyasında büyük bir umut ve ilgi uyandırıyor.

Bu sıcak haberi hemen arkadaşlarınızla, meslektaşlarınızla ve futbolsever gruplarıyla paylaşın!

Sizce Zidane, Real Madrid'de yarattığı kazanan atmosferi Fransa millî takımında da tekrarlayabilecek mi? Düşünce ve tahminlerinizi yorumlarda bırakın!

Зинедин ЗиданФранцияReal MadridФранция футбол федерацияси
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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